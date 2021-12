Mijares comentó que tanto Lucero como el mantienen una buena amistad con su ex, así como con la madre de la cantante, la señora Lucero León. Casi al terminar el tema de su separación el cantante reafirmó que su separación con la cantante fue de lo mas amistoso posible, y que de esa manera se lo comentaron a sus hijos con ‘temples y madurez’.

“Estamos muy bien así, la vida te va marcando caminos y tú la vas disfrutando, el chiste es que estamos en esta vida para disfrutar, así lo mandó la vida y la verdad que quizá la misma carrera de repente no ayudaba” . Afirmó el cantante en la entrevista

El festival OTI de la canción (1985) fue uno de los concursos al que el cantante entró, y a pesar de que no ganó fue reconocido como un chico con un gran talento y potente voz. Al siguiente año comenzó su carrera artística como cantante lanzando su álbum “Manuel Mijares” el cual, lo lanzó al estrellato. Sus temas mas sonados fueron: “Bella”, “poco a poco” y “soñador”.

Lucero y Mijares Divorcio: Pasarán año nuevo juntos

A través del portal “Tvnotas” nos enteramos de que Lucero estará trabajando en una gira para comenzar el Año Nuevo 2022, y será nada mas y nada menos que con su ex esposo Mijares, el cual considera una persona importante en su vida y un gran amigo, ambos artistas se presentarán en el Puerto de Acapulco con un concierto para todo su público.

“Fue un año muy difícil para muchísimas personas y yo no dejo de agradecer el recuperarme y no haber pasado malos ratos ni malos días cuando me enfermé de COVID en febrero”. Declaró la cantante a través del portal de “Tv notas”.