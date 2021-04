A las 9:50 de la noche Miguel Vásquez y su hija, de quien no se revelará su nombre en ésta historia, dejaron el restaurante Dave & Buster’s en donde habían pasado las últimas horas de sus domingo y se dirigieron hacia el auto en el estacionamiento del lugar.

De repente un hombre afroamericano, con el rostro cubierto, se bajó de un auto blanco y se acercó armado con una pistola hacia Miguel Vásquez y su hija exigiéndole sus pertenencias. Vásquez, ante el inminente peligro, aceptó entregar sus pertenencias al hombre para no poner en riesgo a su hijita.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés), ante el llamado del HPD, llevaron de emergencia a Miguel Vásquez al Memorial Hermann Hospital para que fuera atendido de sus heridas. Sin embargo, los doctores ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida y el hombre falleció debido al balazo que recibió.

El reporte del incidente no detalla quién llamó a las autoridades para explicar que había un hombre herido, hispano, de gravedad afuera del restaurante Dave & Buster’s en el centro comercial. Los primeros patrulleros del HPD que llegaron al lugar pidieron de emergencia ayuda para atender a Miguel Vásquez.

“Miguel Vásquez era un alma trabajadora y atenta”

Ángeles Alcantara, amiga de la familia de Miguel Vásquez, abrió una cuenta en la red social Go Fund Me llamada Support Family of Miguel Vásquez (Apoyo a la familia de Miguel Vásquez) para pedir ayuda a la comunidad para socorrer en los gastos funerarios a su esposa ya que el hombre era el único sostén económico de la familia.

“Miguel… era un padre muy querido, esposo, hijo, hermano, y sobre todo un alma trabajadora entregada y atenta” escribió Alcantara para describir a Miguel Vásquez y de cariño todos los que le conocieron le llamaban ‘Michael’. La mujer explicó que su familia necesita ayuda urgente.