Nicholas Dwayne Thomas enfrentará su proceso penal por el asesinato de Miguel Vásquez ante el juez Chuck Silverman, de la Corte Criminal 183 de Distrito en el Condado de Harris . Hasta el momento de escribir esta historia el juez Silverman no ha determinado cuándo será la primera audiencia en el caso en contra de Thomas.

A las 9:50 de la noche Miguel Vásquez y su hija, de quien no se revelará su nombre en ésta historia, dejaron el restaurante Dave & Buster’s en donde habían pasado las últimas horas de sus domingo y se dirigieron hacia el auto en el estacionamiento del lugar.

De repente un hombre afroamericano, con el rostro cubierto, se bajó de un auto blanco y se acercó armado con una pistola hacia Miguel Vásquez y su hija exigiéndole sus pertenencias. Vásquez, ante el inminente peligro, aceptó entregar sus pertenencias al hombre para no poner en riesgo a su hijita.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés), ante el llamado del HPD, llevaron de emergencia a Miguel Vásquez al Memorial Hermann Hospital para que fuera atendido de sus heridas. Sin embargo, los doctores ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida y el hombre falleció debido al balazo que recibió.

El reporte del incidente no detalla quién llamó a las autoridades para explicar que había un hombre herido, hispano, de gravedad afuera del restaurante Dave & Buster’s en el centro comercial. Los primeros patrulleros del HPD que llegaron al lugar pidieron de emergencia ayuda para atender a Miguel Vásquez.

Se levanta una ola de indignación por el asesinato de Miguel Vásquez

El asesinato de Miguel Vásquez ha provocado una ola de indignación y rabia entre la comunidad hispana de Houston, ya que el hombre fue descrito por sus familiares y amigos como un hombre risueño, devoto, trabajador y dedicado a ser el proveedor y sostén económico para su esposa y sus dos hijos, la niña de diez años y un joven de 14 años.

Ángeles Alcántara, amiga de la familia de Miguel Vásquez, abrió una cuenta en la red social Go Fund Me llamada Support Family of Miguel Vásquez (Apoyo a la familia de Miguel Vásquez) para pedir ayuda a la comunidad para socorrer a su esposa, ya que el hombre era el único sostén económico de la familia.