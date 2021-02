“Algo no cuadra aquí, ¿involucran a un actor venezolano en el asesinato del presentador #EfraínRuales?”, con esta frase acompañaron la publicación, donde no se entiende por qué sospechan del venezolano.

Algunos internautas se preguntan el ¿por qué Miguel Tovar es sospechoso del asesinato?: “Y eso ¿que tiene que ver con la muerte del actor?”.

“Creo que no tiene nada que ver con qué haya coincidencias… O sea el hecho de que el otro estuviera detenido no es estar en la cárcel pues no fue procesado en ese momento, se hacen investigaciones pertinentes, lo que quieren es tapar al que realmente lo mató, cabe destacar que el que sí está en la cárcel es hijo del presidente, el primer sospechoso del asesinato.”, dijo un seguidor.

“Serías tan amable de decirme que tiene que ver la droga con el asesinato? Acá en Argentina no dicen nada de Efraín yo solo veo noticias por tu portal. El hecho que tenga drogas ilícitas no se relaciona con el asesinato. Al menos que lo hayan visto por las inmediaciones del lugar con algún arma. Al menos que casquete haya dicho algo sobre él. No entiendo . ¿Me ayudan con la información? Se agradece.”, fue otro de los comentarios.

