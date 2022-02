Federico Molina Reyes como se hace llamar en el filme fue llevado por Benavent al orfanato, donde creció y vivió hasta la mayoría de edad. A pesar de haber sido criado por la institución, Molina Reyes no es religioso. Federico es encargado de investigar formalmente la desaparición de Quintana, por el que no parece tener el mejor de los conceptos.

Miguel Rodarte The Envoys. Paramount + , el servicio de streaming premium de ViacomCBS, ha estrenado la serie The Envoys en Estados Unidos el 20 de enero de 2022. Esta serie cuenta con grandes actores como Luis Gerardo Méndez, Miguel Ángel Silvestre, Irene Azuela, Miguel Rodarte y el ganador del Oscar, Juan José Campanella, que se desempeña como productor ejecutivo y director. Los ocho episodios estarán disponibles exclusivamente en la plataforma.

“Definitivamente no creo que sea una crítica directa, no es la intención de cuestionar a la Iglesia con este tipo de series, es tomar elementos que existen dentro de la Iglesia para contar una ficción. Entonces yo creo que nadie lo va a sentir de ninguna manera ofensivo. De pronto, si te puede mostrar un ángulo bastante oscuro del orden espiritual si tú quieres, o incluso espiritista, pero pero bueno, también sucede”.

"Y encauzarla para el logro de aquello que parece imposible y de que se abran los caminos para aquello que típicamente no tiene solución y que a veces sucede si lo haces desde el corazón plantado en la tierra con con honestidad y con creencia, suceden cosas mágicas siempre".

¿Qué tanto puedes tú adaptarte al sistema de trabajo de los demás? Con Luis Gerardo me imagino que ya tienen algo ya establecido porque se conocen.

“Definitivamente creo que el hecho de conocer a un actor y haber trabajado con él siempre te deja como la puerta abierta del ya sabes cuál es el camino que hay que recorrer. Cuando, por ejemplo, en el caso de Irene, yo no había trabajado con ella. Sin embargo, parte de nuestro trabajo es adaptarnos, pues también a trabajar un poco como para el otro”.

"También es esa disposición que tenemos que tener los actores muchas veces en el set. Y fue muy fácil, Miguel Ángel también tiene otra manera de abordar la ficción. Y cuando ves el resultado del conjunto te impresiona de verlo bien, a pesar de las diferentes formas de llegar a donde uno quiere llegar y cada quien tiene un camino diferente y eso hay que respetarlo. Y en mi caso, que no estuve porque no estuve todos los días con ellos, pues mí no fue algo tan complicado".