Las condolencias no tardaron en hacerse presentes: “Lamento mucho esta noticia, Vale. Pero creo que hoy está mejor! Te mando un abrazo muy fuerte”, “Que Dios lo reciba en su lecho y lo tenga en su santa gloria…”, “Te abrazamos, Valeria, no quedó en ti, Dios lo reciba en su gloria”.

Poco después de las tres de la tarde de hoy, la hija de Miguel Palmer escribió lo siguiente: “Bye pá, encuentra tu luz. Yo me quedo en este plano con la inyección de amor que me dejas en el alma y las entrañas. Ya descansa el mejor padre del mundo. Comienza una nueva historia para tí. Hasta siempre pá…”.

“El 2 de septiembre cumplió cinco meses (de estar internado). Está estable, sus médicos están trabajando en ver qué es lo que sigue porque se nos está pasando un poco la entrada al Hospital de Nutrición. Los médicos mismos son los que me están diciendo que ya es necesario cambiarlo. Los papeles ya están ingresados en el Instituto hace dos meses y yo he estado yendo dos o tres veces por semana. La cuestión es que no hay camas”, afirmó Valeria Palmer.

Miguel Palmer ya no quería volver a ver a su pareja

En esta misma entrevista, Valeria Palmer se expresó de la siguiente manera: “Mi papá está consciente. (Sobre el caso de su pareja) no hemos hablado ni lo quiero presionar. Honestamente, si él no quiere hablar de eso yo no voy a insistir, pero lo que sí me dijo fue que él ya no la quiere volver a ver”.

La hija del primer actor, quien falleció hoy a los 78 años de edad tras sufrir 2 paros cardíacos, agregó en esta ocasión que la denuncia en contra de Kleiman iba bien: “Va caminando. Se están aportando pruebas, testigos, todo eso es lento” (Con información de Agencia Reforma).