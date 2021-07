Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron afuera de la farmacia Rite Aid en la que cayó herido Miguel Núñez Peñaloza ya no pudieron hacer nada por el muchacho y se le declaró muerto en el lugar. Entonces la investigación la tomaron los agentes de la División de Homicidios del LAPD.

Según los agentes de la División de Homicidios del LAPD los dos hombres tienen entre 18 a 20 años y escaparon de la escena del crimen en un auto del cual no se conocen características. Uno de los hombres mide 5 pies y 6 pulgadas y pesa aproximadamente 200 libras. El otro 5 pies y 8 pulgadas y es más delgado con 145 libras de peso.

El asesinato de Miguel Núñez Peñaloza ha indignado a tal punto a la comunidad hispana de Los Ángeles, en general, y del vecindario Glassell Park, en particular, quienes le exigen a los agentes de la División de Homicidios del LAPD que detengan a los dos asesinos del dedicado empleado que sólo quiso evitar el robo de unas cervezas.

“Los trabajadores (de Rite Aid) experimentaron un gran trauma relacionado con este incidente” escribió Kathy Finn la Secretaria y Tesorera del sindicato UFCW 770 en un comunicado sobre el trágico asesinato de Miguel Núñez Peñaloza y alzó la voz para denunciar que Rite Aid no ofrece la seguridad necesaria a sus empleados.

“El hermoso espíritu Miguel tocó los corazones de todos”

Cassandra Marie, amiga del joven asesinado, abrió la cuenta Fundraiser for Miguel Núñez Peñaloza (Colecta para Miguel Núñez Peñaloza) en la red social Go Fund Me para clamar apoyo solidario a la familia del muchacho asesinado para que su familia pueda cubrir los gastos que enfrentarán luego de la tragedia.

“Nuestro amado Miguel Núñez Peñaloza fue asesinado… mientras realizaba su trabajo. Mientras la policía todavía busca a sus asesinos, su familia y amigos buscan significado y esperanza. El hermoso espíritu de Miguel tocó los corazones de todos los que lo conocieron y su muerte ha dejado a muchos desconsolados e incrédulos” escribió la amiga del muchacho.