Al español Miguel Herrán le gusta compartir sus momentos con sus seguidores en sus redes sociales, y hace un día les comunicó mediante unas historias en Instagram que se encontraba atravesando un duro momento pues no podía apagar un incendio que estaba ocurriendo en su casa, el actor se oía desesperado en las historias.

“Tengo que dar gracias a @holacom que fueron los únicos que me preguntaron para poder poner la verdad”, se refirió a que el medio de comunicación Hola le brindó una cobertura especial sobre lo que le había pasado y cómo pudo sobrevivir al incendio en su casa y recibir el apoyo de sus millones de seguidores.

¡Exclusiva con Hola!

Miguel Herrán le comunicó al medio de comunicación Hola más detalles de cómo se encontraba su hogar y cómo se encontraba el después del incendio que ocurrió en su casa: “Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación”, informó el actor de 25 años acerca de cómo pudo sobrevivir al fuego.

Algunos fanáticos del español se mostraron felices de que se encontrará sano y salvo. También el actor dijo en una publicación: “Las perdidas han sido únicamente materiales. Y cómo dice un buen amigo mío, problemas del primer mundo”, Miguel escribió eso en una historia de Instagram para dar más información.