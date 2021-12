Miguel Gutiérrez recibe cadena perpetua por el homicidio de un bebé

Los agentes del SAPD descubrieron que momentos antes el propio Miguel Gutiérrez le había llamado por teléfono a Selena Gabriella Moya, para decirle que su hijo Xzavier Cortez estaba inconsciente. No se detalla cuál era el vínculo entre Miguel Gutiérrez y Selena Gabriella Moya.

Los paramédicos llevaron al bebé Xzavier Cortez al Children’s Hospital de San Antonio, en donde los doctores ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El bebé fue declarado muerto a las 4:30 de la madrugada y la causa de la muerte se debió a sangrado interno por golpes severos.

Sin embargo, cuando los agentes del SAPD empezaron a revisar la casa descubrieron que Miguel Gutiérrez no estaba en el lugar. Una de las niñas mayores les dijo a las autoridades que llegaron al lugar que el hombre los había dejado solos cuando se escucharon a lo lejos las sirenas de la ambulancia.

El caso entonces lo tomaron los agentes de la División de Homicidios del SAPD, quienes giraron una orden de presentación, no de arresto, en contra de Miguel Gutiérrez para que diera su versión sobre la manera en la que había recibido los golpes el bebé Xzavier Cortez mientras estaba bajo su custodia.

“Me golpeaba hasta dejarme moretones”

El nombre de la niña y su edad no serán revelados en esta historia para proteger su identidad y privacidad. La valiente niña les dijo a las autoridades que a ella y a sus hermanitos no les gustaba que su mamá los dejara con Miguel Gutiérrez, porque el hombre no los trataba bien.

La pequeña tuvo el valor de estar en las audiencias del juicio en contra de Miguel Gutiérrez y dijo en una ocasión que “él (apuntándolo con un dedo) me golpeaba hasta dejarme moretones y cortadas… luego me dejaba tirada en el suelo sola”, dijo la niña sin dejar de ver al hombre acusado.