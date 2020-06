El cantante Miguel Bosé dice no creer en el coronavirus

Esto pese a que su mamá murió de Covid-19, recientemente

La gente le critica en redes sociales por sus pronunciamiento

El cantante español Miguel Bosé no cree en el Covid-19, y a pesar de haber perdido a su madre, Lucía Bosé, el pasado mes de marzo víctima del coronavirus, aseguró este día que la pandemia es una mentira, de acuerdo a la Agéncia México y otros portales de internet.

A través de sus redes sociales (Twitter), el artista compartió un video que aparentemente fue tomado en Ginebra, Suiza, en el que se puede apreciar un hombre que comenta que en la ciudad sede de la Organización Mundial de la Salud no existe el distanciamiento social ni las mascarillas y mucho menos el confinamiento.

Junto a las imágenes, el intérprete escribió: “Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido”. Mientras que sobre el título del video colocó la frase: “Viven felices y el resto del mundo con miedo”.

SUIZA, COMO LOS PAÍSES NÓRDICOS DE EUROPA SABEN DESDE EL PRINCIPIO DE LA GRAN MENTIRA DE LOS GOBIERNOS, EL DE ESPAÑA INCLUíDO. 👉🏼 https://t.co/4BhPTkcgcA — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 4, 2020

El mensaje fue rápidamente replicado por sus cientos de miles de fanáticos que le mostraron su apoyo, aunque también recibió una lluvia de críticas.

Algunos de los mensajes que recibió el cantante Miguel Bosé por externar su opinión sobre el coronavirus fueron los siguientes: “Decepcionada contigo”, “me decepciona mucho señor Bosé”.

Otras personas comentaron: “Me parece irresponsable decir que la pandemia es una mentira”, “dile eso a los miles de familiares de tus compatriotas muertos”.

Hasta el momento Miguel Bosé no ha hecho más comentarios al respecto.

Otra seguidora comentó: “Yo te digo Miguel que tu me ayudaste con tu música en un momento difícil. Y en lo musical me encantas, pero esto lo siento, pero no lo pienso igual. Sobretodo cuando se vive desde primera persona”.

“Muy triste”, “señor ya tómese sus pastilla”, “ve el video y luego hable”, “jajaja te salió del alma”, fueron otras de las críticas que recibió el español.

Una mujer comentó al respecto sobre la pandemia: “En Suiza desde el comienzo de la crisis por coronavirus tomaron la decisión de no contabilizar los muertos y dar prioridad a la economía para no salir en ningún ranking y que no se viesen afectados. A pesar de tener muchísimos muertos y abandonar por completos a sus mayores”.

Alguien más le comentó: “Son las estadísticas y los datos a diario los que nos llenan de miedo, debemos ser fuertes, pensar positivos y ayudar a quienes tengamos a la mano en situación vulnerable, ser libres de miedo es avanzar”.

Pero otra persona no pudo dejar de cuestionar: “Querido Miguel… ¿Dónde resides en Chile, México? ¿Ahí está muriendo gente por el coronavirus o también están sentados en un puerto tomando copas? Te sigo desde que tengo 5 o 6 años y voy a hacer 49, cada vez te entiendo menos chico. ¿Qué crees que es todo un invento? Piénsalo”.

Fue así como la gente le recalcó sobre su postura ante el coronavirus.