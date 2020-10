El ex presentador de Telemundo comparte inesperada noticia

Miguel Bedoy asegura que la cadena para la que trabajó y NBC Universal irán a Corte

“Ellos no quieren escándalo”, expresó

Hace apenas unas semanas, Miguel Bedoy anunció que interpondría una denuncia contra Telemundo por presunta discriminación y acoso, y ahora, el expresentador asegura que la cadena para la que trabajó y NBC Universal irán a Corte.

Fue en su cuenta de Instagram que Miguel Bedoy compartió esta exclusiva en una entrevista que concedió a Javier Ceriani y Elisa Beristain para el programa Chisme No Like.

“Más fuerte y firme que nunca! Telemundo y NBC Universal tendrán que responder en Corte”, se puede leer en esta publicación que tiene más de mil reproducciones a la fecha.

Después de saludar a los conductores del programa, el ex presentador de Telemundo les confesó que les mentiría si les dijera que está “excelente” de salud, pero que está luchando con más fuerza y más firme que nunca.

“Mi salud, desafortunadamente, se está deteriorando un poco, pero estoy más fuerte y estoy más de pie que nunca. Esta lucha apenas inicia”.

Miguel Bedoy compartió que nuevamente estuvo hospitalizado, ya que tuvo una recaída bastante grave y que habrá cambios en su situación de salud, pues tiene otras complicaciones, pero que si Dios lo mantiene con vida es por la misión que tiene que cumplir.

El ex presentador de Telemundo comentó que hace unos días se reunieron los abogados de la cadena con sus abogados y varias personas de la Corte: “Telemundo está tomando muy en serio este problema. Déjenme decirles que hay algo que me da gusto, ya están comenzando a hacer cambios positivos, esperemos que así lo sea”.

Miguel Bedoya busca que se respete a los periodistas, como en su caso, “como debe de ser”, pero lo que pide Telemundo es algo más: “Ellos lo que están pidiendo es que básicamente no haya más ruido, ellos no quieren escándalo, porque no creían que íbamos a tener los pantalones, la fuerza, la dignidad y el honor de pararnos en los medios de comunicación y hacer lo que estamos haciendo”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ