Miguel Ángel Rodríguez, tras estar mal de salud, reaparece en redes sociales

El actor mexicano, mejor conocido como El Judicial, comparte las secuelas de la vacuna del coronavirus

“No esperé a que me fuera a dar fiebre por la noche”, expresó en su publicación Luego de varios días de incertidumbre, el actor mexicano Miguel Ángel Rodríguez, mejor conocido como El Judicial, reaparece tras estar mal de salud, además de compartir las secuelas de la vacuna del coronavirus y preguntarle algunas inquietudes a sus fans. A través de su página oficial de Facebook, El Judicial, recordado por su destacada participación en películas como El Embustero, Juan Charrasqueado y Un hombre llamado El Diablo, subió una imagen con la que deja atrás todos los rumores que han surgido sobre su estado de salud. “Dios es tu fuerza!!”: Miguel Ángel Rodríguez “Mis queridos amigos, aquí está el comprobante de la vacuna (contra el coronavirus), lo que no esperé que me fuera a dar fiebre por la noche y doler el hombro, ahora si que no sé si así le esté pasando a alguien más, y aparte la tos que ya había desaparecido, volvió”. Miguel Ángel Rodríguez aclaró que por este motivo no había realizado transmisiones en vivo, lo cual suele hacer con frecuencia, por lo que ofreció una sincera disculpa y les deseó una “excelente y bendecida noche”. “Dios es tu fuerza!! Los amo!!!”.

“Espero muy pronto pasen esas molestias” Después de compartir las secuelas que le dejó la vacuna contra el coronavirus, Miguel Ángel Rodríguez El Judicial preocupó a sus seguidores, quienes no tardaron mucho tiempo en expresarle su apoyo y desearle una pronta recuperación. “Espero muy pronto pasen esas molestias mi amado amigo, ese es el miedo que tengo cuando me toque”, “Saludos, mi caballero, cuídate, yo también quiero ponérmela, pero aun no me toca”, “Cuídese mucho y que se recupere pronto, amigo, bendiciones”.

“Espero estés mejor”, le dicen a El Judicial Para que sus seguidores no siguieran preocupando por su estado de salud, a pesar de las secuelas que le dejó la vacuna contra el coronavirus, el actor mexicano Miguel Ángel Rodríguez realizó una trasnmisión en vivo en sus redes sociales. En este video, se puede ver a El Judicial manejando su automóvil mientras se dirige a una entrevista, al mismo tiempo que confirma que amaneció mucho mejor, sin ningún dolor y “nada de nada”, y en espera de recibir la segunda dosis el próximo 14 de abril (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Estoy muy bien”: Miguel Ángel Rodríguez Nacido en la localidad de Los Reyes de Salgado en el estado de Michoacán, en México, El Judicial aprovechó esta transmisión en vivo para convivir con sus admiradores, quienes lo felicitaron por sus actuaciones en diferentes películas. También, dejó en claro que se encuentra en perfecto estado de salud y resaltó la importancia de cuidarse: “Estoy muy bien, bendito sea el Señor que ya me siento muy bien, lo de la vacuna ya pasó, todo está muy bien, gracias a Dios, gracias por sus bendiciones”, concluyó.

“Ya descansa en paz” El pasado 9 de marzo, El Judicial recibió un “duro golpe” con la muerte de la reconocida actriz Isela Vega, quien falleció a los 81 años de edad a consecuencia del cáncer de pulmón que se le detectó semanas atrás y a quien dirigió en la película Guatemala 1982. Así se expresó de ella en redes sociales: “La atención con la que observaba y el respeto me hacia sentir muchas cosas. Me decía: ‘Si, señor director’, y le dije: ‘Isela, dime Miguel Ángel’, y bien fuerte respondió: ‘No Miguel Ángel, aquí tú eres el director y al director se le respeta’, y todos la escucharon y así era ella de profesional y muchas anécdotas que hay de ella tan querida y tán admirada”.

“No te digo adiós, sino hasta pronto”: Miguel Ángel Rodríguez Al enterarse del fallecimiento de Isela Vega, El Judicial le dedicó un emotivo mensaje: “Mi amada amiga y compañera de infinidad de aventuras, Isela Vega, no te digo adiós, sino hasta pronto. Gracias por haber existido en mi vida, sólo tú me decías las cosas tal y como son”. En otra parte de este mensaje, el actor mexicano le agradeció por haberlo seleccionado entre “sus grandes amistades” y por haber aceptado ser dirigido por ella en la película Guatemala 1982: “Recuerdo cómo nos divertimos, cómo nos reímos y cómo me encantaba hacerte reír”.

“Razón de nuestro existir” Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el actor mexicano, mejor conocido como El Judicial, compartió el siguiente mensaje en su página oficial de Facebook: “Aquí no hay ningún retraso, ustedes merecen ser honradas, respetadas y amadas en toda nuestra existencia. Dios es tu fuerza!!! Les Amo!!!”. “Gracias y feliz día a las mujeres que lo rodean en su familia”, “Qué belleza, muchas gracias mi amado y bello amigo”, “Saluditos y abrazos mi apreciado amigo. Dios me lo bendiga grandemente”, “¡Voy a llorar! Eso es muy hermoso, don Miguel Angel Rodríguez, Dios llene de salud sus días… le amamos”, expresaron algunas fans del actor mexicano.

“Tú has sido mi cómplice de aventuras” A principios de mes, el actor mexicano recibió un emotivo mensaje de parte de su hija que conmovió a los usuarios: “Papi… te puedo decir mil cosas, las cuales sé que leerás mil y una veces… tú has sido mi cómplice de travesuras, el que me ayudaba a hacer mis tareas, el que me hacia mis trajes para los festivales de primavera, el hombre que me enseñó a manejar… entre tantas cosas más, papi…”. En otra parte de este emotivo mensaje, la hija de El Judicial comentó que no sabe cuantos años les falten a ambos por vernos, “pero creo que ya es tiempo y de que conozcas a tu tocayito. Te amo infinitamente, papito”, expresó Chell Hernández.

“Soy tan feliz por conocerte” Los halagos no pararon para Miguel Ángel Rodríguez, ya que fue el pasado 14 de febrero, con motivo del Día del Amor y la Amistad, que El Judicial recibió el siguiente mensaje: “Siempre daré gracias a Dios por tener la bendición de tu amistad, mi amado amigo”. “Soy tan feliz de conocerte, mi amigo lindo, hermoso y especial, y si no tuviera yo tanta suerte, hasta pensaría que no eres real”, a lo que el actor respondió: “Gracias mi amada Adelina por tan bellos detalles y tus muestras de cariño. Tus poemas, en fin, todo todo”.