Al final, de acuerdo con su testimonio, la autoridad migratoria sólo le dijo: “No me convences”, como argumento para negarle el ingreso a México, es lo que se sabe en las declaraciones preliminares del caso del migrante que venía para su boda en México y lo deportan.

COMENZARON LAS SOSPECHAS

“En el autobús me puse a investigar en internet. Me encontré con una nota del paquistaní que retuvieron un mes, con notas de desapariciones. Encontré que han plantado droga y los llevan presos. Me encontré mil historias y entonces mi cabeza iba super revolucionada”, contó en entrevista telefónica.

Al llegar a la Terminal 2 en los primeros minutos del sábado, Nadia inmediatamente acudió a las oficinas de Migración. Ella solo quería saber información e su prometido, pero solo encontró negativas de parte del personal oficial. Archivado como: Migrante boda México deportan