Según la agencia Efe, John R. Modlin, agente en jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector de Tucson (Arizona), indicó que uniformados de la estación Three Points localizaron a este gran grupo al oeste de Sasabe . Con una fotografía de los indocumentados, narró la experiencia a través de sus redes sociales, recibiendo una ola de apoyo.

Las autoridades mencionaron que la redada es el claro ejemplo de los desafíos que tienden a vivir y que su principal misión es proteger las fronteras del país; hasta el momento, no se conoce si las personas están siendo procesadas para iniciar la deportación. En una fotografía que compartió el oficial a cargo de la redes, se observa a los inmigrantes con los rostros cubiertos.

“La estación Three Points encontró 182 migrantes al oeste de Sasabe, Arizona . De los 182 migrantes, 124 eran niños migrantes no acompañados.”, se lee en el tuit que dedicó John R. Modlin a través de redes sociales, donde compartió una fotografía sobre los esfuerzos que habían hecho como seguridad, deteniendo a las personas que deseaban ingresar en el territorio estadounidense. Archivado como: Migra detiene 182 inmigrantes

Una de las cuestiones que más sorprendió de la información obtenida por John R. Modlin, fue que admitió que habían 124 niños en el grupo de los 182 indocumentados que fueron aprehendidos por las autoridades. Los menores de edad, viajaban sin ninguna supervisión y los padres no se encontraban en el grupo de personas que fueron sorprendidos en la frontera.

” Los agentes del sector de Tucson continúan superando los muchos desafíos que enfrentan con la misión de proteger nuestras fronteras.”, informó el policía que se encontraba a cargo de la redada y que hizo público la noticia sobre la detención realizada esta mañana; hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre los sucesos ocurridos. Archivado como: Migra detiene 182 inmigrantes

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) informó que esta misa sirvió para honrar también a los “miles” que han muerto en la frontera a lo largo de los años. Particularmente, las cifras oficiales de 2021 aún no han sido publicadas por la Patrulla Fronteriza.

Mientras algunos presionan para que se apruebe un camino a la ciudadanía, la Corte Suprema ha dejado sin Green Card a miles de inmigrantes amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que este lunes rechazara un fallo del Tribunal Federal del Octavo Circuito en el caso Sánchez contra Mayorkas, al tiempo en que ratificó su propio dictamen. En junio, el Tribunal Supremo de Justicia ya había determinado que los beneficiarios del TPS, es decir, jóvenes que entraron a Estados Unidos sin autorización, no podían solicitar la residencia legal o ‘green card.

Corte Suprema deja sin Green Card a miles de inmigrantes

Con esta decisión, no solo dejaron sin la oportunidad de una residencia permanente a miles de inmigrantes, sino que hicieron más urgente una reforma migratoria, dijo Helena Olea, de la coalición proinmigrante Alianza Américas. Este martes, Olea ofreció una entrevista a la agencia EFE en la que aseguró que esto tendrá un “impacto importante para personas que ingresaron de manera no autorizada, que se benefician de estatus TPS y luego, como resultado de matrimonio con un residente o ciudadano, buscan cambiar estatus migratorio”.

“Esa es la gran debilidad del TPS. Tiene a las personas en un limbo migratorio. Pueden trabajar, tienen garantía de que no serán deportadas siempre y cuando no cometan crímenes. Pero no hay un camino para la residencia permanente”, apuntó Olea.