La Migra atropelló a mexicano y le quebró la columna

En marzo fue cuando ocurrió el suceso, a Juan Diego Badillo le fracturó la columna una agente de la patrulla fronteriza, lo que lo llevó a pasar los momentos más angustiosos de su vida puesto que no sólo estaba renunciando a su ‘sueño americano’ sino a la vida que llevaba debido a las secuelas de las heridas que le causó el ataque.

Desgraciadamente el ser deportados no es el único peligro al que se enfrentan al cruzar de manera irregular la frontera, la muerte en el camino puede ser el peor destino, pero últimamente han pasado una serie de incidentes que involucran a los agentes de migración.

El joven hizo todo lo posible para que la ‘Migra’ no lo atrapará, se echó a correr para poder ocultarse en un sitio hasta que desapareciera la camioneta, pero sus esfuerzos fueron en vano ya que a los pocos minutos los agentes del Servicio de Inmigración lo tenían muy cerca.

Fue en el mes de marzo que se dieron a conocer las cifras oficiales por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre el número de cruces que han habido llegando a más de 172,000 cruces, un nivel inquietante debido a que por lo menos en 20 años no se había visto tal aumento, además de que han sido cifras alarmantes que en los primeros meses del año pasado.

En la carta que enviaron a Uriel Delgado, el abogado, mencionan que se se comprometen a ‘investigar’ los hechos ocurridos además de dar respuesta sobre la responsabilidad de su oficial, aunque días después la respuesta de la autoridad no dio los frutos que esperaban, ya que habían llegado a la conclusión de que el agente no había actuado con ventaja.

Después de tres meses que han pasado del accidente con Juan Diego, la Patrulla Fronteriza no se ha pronunciado públicamente, sólo mediante el abogado del inmigrante, quien tomó el caso del joven mexicano después de que su familiar lo contactara y hablarán sobre los hechos ocurridos.

El testimonio de la hermana de Juan Diego

Juanita Badillo es un personaje relevante en la historia de Juan Diego, ya que fue la encargada de cuidar de su hermano y buscar una solución yendo al despacho Ramírez y Asociados, donde pudieron ayudarle en el caso que estaba presentando para que no quedará impune.

La Opinión habló con Juanita, quién mencionó los duros momentos que vivió al enterarse que su hermano estaba en el hospital y con lesiones bastante graves: “Me enteré de lo que había pasado a Juan porque me llamaron sus compañeros migrantes del pueblo y luego me llamó él, cuando pudo hablar después de la cirugía”, con las acciones de Juanita se pudo lograr que no deportaran a Juan Diego en ese instante.