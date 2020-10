La modelo Migbelis Castellanos confirma en Sal y Pimienta que ha dado positivo a coronavirus

Asegura que no ha tenido fiebre, pero que ya se quedó sin olfato ni gusto

Revela que además ha tenido fuertes dolores en el cuerpo y de cabeza

¿Caos en Univisión? La modelo Migbelis Castellanos confirma en Sal y Pimienta que ha dado positivo a coronavirus, así lo informa Jomari Goyso y Lourdes Stephen en el programa.

Fue a través de la cuenta de Instagram del programa que se dio a conocer la noticia, a través de una entrevista que le hicieron sus compañeros.

Migbelis Castellanos es una animadora venezolana de televisión que se hizo famosa luego de obtener los títulos de Miss Venezuela 2013 y de Nuestra Belleza Latina 2018.

Para ver el video de la explicación da click aquí y conoce más de lo que la gente le dijo a la animadora sobre su salud por el coronavirusn en el programa con Jomari Goyso.

Ahora colabora para el programa de Sal y Pimienta junto a Jomari Goyso y Lourdes Stephen, quienes han hecho una gran mancuerna en la pantalla chica.

“Los saludo de mis casa, bueno sí los extraño muchísimo, extraño estar en el estudio, pero tengo que informarles a toda la audiencia de Sal y Pimienta y a ustedes en el estudio, di positivo a mi prueba de coronavirus, y estoy cumpliendo cuarentena en mi casa”, dijo la también exreina de belleza.

Entonces explicó: “Gracias a Dios, pues me he sentido dentro de todo bien estable, he tenido mucho dolor de cuerpo, dolores de cabeza que van y vienen, hoy justamente me levanté sin el olfato y sin el gusto, pero no he tenido fiebre, estoy tranquila, y cumpliendo la cuarentena y el reposo para estar lo más pronto posible con ustedes chicos”.

Su compañero Jomari Goyso bromeó que no le darían 15 días de vacaciones sino que estaría haciendo enlaces desde su casa, lo que provocó la risa de ella misma.

La noticia de que Migbelis dio positivo a coronavirus causó gran consternación entre sus seguidores, tanto que hasta la tarde de este 12 de octubre ya tenía casi 4 mil reproducciones y 16 comentairos.