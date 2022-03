Belinda reaparece con grandes anuncios…

Manelyk, ex integrante de Acapulco Shore, hace confesión sobre Christian Nodal

¿Ya resolvió Belinda su conflicto con el SAT? Belinda reaparece Manelyk confesión: Miles de cosas han pasado en la vida de Belinda en estas últimas semanas, y todo parece indicar que la intérprete de “Luz sin gravedad”, está volviendo a tomar el ritmo de su vida como antes, ya sea acoplándose a sus redes sociales nuevamente, y tratar de tener comunicación con sus fans. Y es que Belinda se alejó de las redes sociales a raíz del escándalo de su ruptura amorosa con Christian Nodal. Él por su parte, se ha estado enfocando en su carrera musical, en donde sacó una nueva canción, al igual que Belinda, y Nodal, está de gira promocionando su música… Belinda reaparece en redes sociales Luego de que Belinda estuviera viviendo unas semanas difíciles por la ruptura amorosa que vivió con Christian Nodal, el cual, éste último fue quien lanzó el comunicado, surgieron miles de cosas desde ese momento, cosas como ¿Le va a regresar el anillo de compromiso?, ¿terminaron porque Beli le pidió dinero?, entre otras teorías conspirativas… La cantante apareció en una de sus historias de Instagram luciendo un abrigo rosa, posando enfrente de su espejo con su celular, luciendo increíble como siempre. Belinda ya había hecho un anuncio en su cuenta en donde, dijo que aparecería en la plataforma de streaming, Netflix.

Belinda reaparece Manelyk confesión: Anuncia un proyecto en Netflix Como lo mencionamos anteriormente, la princesa del Pop acaba de anunciar que estará protagonizando una serie en la plataforma de streaming de Netflix. La serie llevará por nombre “Bienvenidos al Edén”, Beli volverá a lo que la vio nacer desde pequeña, la actuación… “Yo estaba esperando una historia que me gustara y me llamara la atención, y esta es una historia increíble. Les va a encantar la serie porque tiene de todo: romance, hay muertes, hay sorpresas, les va a gustar mucho”, dijo Belinda para la revista Hola, hace un año. (VIDEO)

Belinda reaparece Manelyk confesión: “¡Es un papazote!” Mientras que Belinda está enfocada en volver a lo que era antes, la ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk confesó ciertas cosas sobre el ex de Belinda, Christian Nodal. Y es que la modelo aseguró que Nodal es un hombre que la vuelve loca, además de que es alguien que le parece super atractivo. “No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papazote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?”, indicó la influencer. Mane dijo, que aparte de guapo, es tremendamente rico: “Es un papazote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!”, agregó Manelyk.

Opina sobre el costoso anillo de compromiso Además de haber confesado su amor por Nodal, opinó sobre la situación de la que tanto se ha mencionado sobre el costoso anillo de compromiso que le dio el intérprete de “Adiós Amor” a Belinda, y aseguró que ella no lo regresaría, incluso lo comparó con el que Jawy le dio: “Si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de pende… lo regreso, ¿verdad?, pero como no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, “Yo no hubiera regresado el anillo que me dio Jawy si hubiera sido como el que Nodal le dio a Belinda”, contó en un video de YouTube.

Belinda reaparece Manelyk confesión: Belinda y su situación con el SAT Belinda, por su parte, está tratando de arreglar su situación con el SAT, pues tiene un juicio el cual está en proceso, pero no por ello se irán contra ella, así lo confirmó este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con información de Agencia Reforma. La cantante tiene una deuda con el SAT de 7 millones de pesos, según el edicto publicado el pasado mes de diciembre del 2021 en el Diario Oficial de la Federación. López Obrador mencionó que en su momento hubo casos como los de Juan Gabriel y Luis Miguel, que solo era para hacer algo espectacular en los gobiernos pasados. “Ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda”, recalcó. En junio de 2018, Belinda amenizó el AMLO Fest, que era el cierre de campaña de López Obrador en el Estadio Azteca.

Nodal pide que ya no le hablen de Belinda Christian Nodal no quiere que le pregunten por Belinda y su reciente ruptura con la cantante, por eso ya advirtió a los organizadores del Palenque de la feria Tepabril que no dará entrevistas para promover el show. “De repente los artistas traen problemas personales y me dicen ‘no voy a dar rueda de prensa’, que es el caso que tenemos ahorita con Christian (Nodal), que pues todo mundo le pregunta de Belinda, entonces me dijo, ‘no, pues mejor no voy a dar rueda de prensa'”, comentó Gilberto Ochoa, empresario y parte del comité del Palenque. De acuerdo con Agencia Reforma, Nodal confirmó su truene con la popera el 12 de febrero a través de sus redes sociales, luego de semanas de especulaciones sobre una ruptura. Desde entonces, ninguno de los cantantes ha dado más declaraciones y sobre los motivos que los llevaron a su separación, Nodal prefirió reservárselos cuando anunció su rompimiento.

Belinda reaparece Manelyk confesión: ¿Cómo se conocieron Belinda y Nodal? Los famosos dieron a conocer su romance a principios de agosto de 2020, mientras participaban como coaches en el reality show La Voz, de hecho la noticia de su noviazgo desató los rumores de que se trataba de una campaña publicitaria del programa. En mayo pasado ambos oficializaron su compromiso con una fotografía en sus cuentas oficiales, hecho que se hizo viral debido al costoso anillo de compromiso que el grupero le dio a la ojiverde, una pieza de Angel City Jewelers, con valor de 3 millones de dólares. Informó Agencia Reforma