El portal The Sun, trae fotos exclusivas de cómo el fin de semana de cumpleaños de JLo, su ex, Álex Rodríguez continúa con su vida pero se le ha visto con dos misteriosas mujeres en bikini, con quien ahora se les relaciona, ante las críticas de la gente de que no sabe qué hacer para llamar la atención.

Álex Rodríguez estaba disfrutando, según su representante, su tiempo ‘solo’ para ‘curar’ su corazón de la ruptura de JLo pero siempre desde que se separaron, ha sido visto con mujeres, primero con su ex esposa en una clase gimnasio, después con la ex de Ben Affleck en una fiesta y ahora con estas dos misteriosas mujeres en el yate.

En una fotografía a bordo del yate, el moreno de ojos claros, salta al mar con su bermuda azul marino y googles pero su figura antes tonificada aparentemente ‘desapareció’ para dar paso a un abultado vientre que si bien no es tan exagerado, sí es evidente que no se está cuidando demasiado físicamente ¿estará deprimido?

Y es que mientras se filtran fotografías entre las escapadas románticas de Ben Affleck con JLo, quien recientemente ya se mudó a California a donde vive su ex, Álex Rodríguez quien se ha mantenido enfocado en su trabajo y en sus hijas, ahora apareció disfrutando con su ex esposa.

¿Álex Rodríguez regresa con ex esposa? JLo se encuentra gozando en los brazos de Ben Affleck tras la ruptura con Álex Rodríguez hace apenas dos meses, sin embargo, ahora el ex beisbolista pudiera estar ¿vengándose de la Diva del Bronx? Un reciente video del ex de la cantante muestra que él también ‘se consuela’ con su ex esposa.

“Cynthia es una madre ejemplar fuera de este mundo para nuestras hijas… envolviendo hielo”, escribió el ex de JLo mientras se ve cómo su ex esposa en topa deportiva lo ayuda con una bolsa de hielo alrededor de su rodilla derecha aparentemente cansada después de tanto ejercicio.

En otra parte del video se puede ver cómo el ex de JLo pone una gran sonrisa mientras ve a sus hijas y ex esposa con muchas amigas haciendo un círculo y celebrando el final del entrenamiento al que aparentemente también asistió y aprovechó para ¿mandar un mensaje a la cantante?

Mucho gimnasio y ¿no se le nota al exbeisbolista?

La reacción de la gente ante las imágenes no se hicieron esperar: “El ya no halla que hacer para hacer sonido”, “Después que se estaban matando por una pensión de manutención! Etc etc etc”, “Ni quien lo pele!!”, “Da ganas de reir el tipo este..quiere darle celos a JLO jaja..que se lo crea”, “Pobres niños de Jlo de un lado a otro, sin estabilidad emocional pero me imagino que felices al mismo tiempo”.

Más personas criticaron la situación: “Ay no pero está fuera de control”, “evidentemente está picado”, “El pobre”, “Está ardido”, “El año de Los ex”, “Hombres ridículos, fijo lo hace solo por que JLo lo está haciendo”, opinó la gente de Álex Rodríguez y su ex esposa ahora más juntos que nunca. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ÁLEX RODRÍGUEZ Y SU EX ESPOSA