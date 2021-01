Otras personas programadas para estar en el mitin tienen lazos estrechos con la Casa Blanca, revela The Associated Press. Desde el día de la invasión al Capitolio, muchos de estos personajes han tratado de distanciarse de lo sucedido.

Lo anterior, contradice alegatos de que fue un movimiento espontáneo de los seguidores del mandatario republicano que abandonará la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Una agrupación pro-Trump sin fines de lucro llamada Women for America First fue la organizadora del evento “Save America Rally” el seis de enero en el Ellipse, un terreno cerca de la Casa Blanca que es propiedad del gobierno federal.

Miembros de la fracasada campaña electoral del presidente Donald Trump estuvieron involucrados en la organización del asalto al Capitolio en Washington, determina una investigación de la agencia de noticias The Associated Press, al tiempo que el legislador que encabezará el juicio a Trump dijo que fue “el peor crimen jamás cometido”.

Pero las consecuencias podrían extenderse más allá de Trump, quien el miércoles tiene que salir de la Casa Blanca para abrir paso al demócrata Joe Biden, ganador de las elecciones.

Trump se ha negado a reconocer su derrota y ha lanzado denuncias infundadas de fraude.

Women for America First, que solicitó y recibió la autorización para la manifestación, no respondió a mensajes preguntándole quién financió el evento al que asistieron decenas de miles de personas y por qué había allí personal de la campaña.

“El peor crimen jamás cometido” por un presidente

El legislador que encabezará el segundo proceso contra el presidente Donald Trump calificó el domingo la incitación que hizo Trump para asaltar al Capitolio como “el peor crimen jamás cometido” por un presidente estadounidense.

El representante demócrata Jamie Raskin no especificó cuándo la titular de la cámara, Nancy Pelosi, enviará al Senado el cargo acusatorio, pero afirmó que “lo más probable es que será pronto”.

“Vamos a poder contar la historia de este ataque contra Estados Unidos y todos los acontecimientos que llevaron a eso”, manifestó el legislador.

“Este presidente intentó intencionalmente desmantelar y desvirtuar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Él fue totalmente claro en eso”, añadió.

