Microsoft crea IA que podría convertirse en gemelo de persona fallecida

Microsoft recurre una vez más a la Inteligencia Artificial para intentar mejorar la calidad de vida de los seres humanos.

Esta vez, lo hará por medio de la creación de un programa informático basado en inteligencia artificial que, aseguran, podrá ‘replicar’ la personalidad de una persona fallecida.

Microsoft se apoya de la Inteligencia Artificial para crear un programa informático que sería capaz de imitar la personalidad de los seres humanos

Esto se lograría por medio de la recopilación de datos como imágenes, historial en redes sociales y correos electrónicos

¿Cuáles son las posibles desventajas de este programa? Los expertos señalan que podría ser una amenaza para la seguridad de las personas

El portal Entrepreneur reportó que la empresa Microsoft ya ha presentado una propuesta ante la oficina de patentes de Estados Unidos para desarrollar un programa informático basado en inteligencia artificial.

Este, explican, será capaz de crear un ‘chatbot’ con las herramientas suficientes para imitar los rasgos de personalidad de los seres humanos.

La manera en la que esperan lograr que funcione este programa es por medio de la recopilación de datos relacionados con la personalidad de una persona.

Por ejemplo, Microsoft podría recurrir a almacenar datos como fotografías, grabaciones de voz, historial de navegación o publicaciones en redes sociales o correos electrónicos.

En un comunicado emitido por la empresa, aseguran que “Los datos sociales pueden usarse para crear o modificar un índice especial en el tema de la personalidad de la persona específica “.

Para Microsoft, este sería el inicio de un camino hacia la exploración de la inteligencia artificial como ayudante en la mejora de la experiencia de servicio al cliente; asimismo, también se considera que el ‘chatbot’ podría servir como un asistente personal para los usuarios.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la compañía, ya que el hecho de utilizar datos personales también ha sido considerado como una amenaza a la privacidad de las personas, ya que este tipo de programas estaría contribuyendo a la usurpación de identidades o fraudes cibernéticos.

El Chatbot que Microsoft ha patentado también podría servir como asistente personal de los usuarios

La patente establecida fue enviada en días pasados bajo el nombre de ‘Creando un Chatbot conversacional de una persona específica’, y las críticas no se han hecho esperar.

En el resumen de la patente, se lee “Se puede acceder a información de redes sociales (imágenes, datos de voz, publicaciones en redes sociales, mensajes electrónicos, cartas escritas, etc.) acerca de una persona específica. Los datos de redes sociales pueden utilizarse para crear o modificar un índice especial en el tema de la personalidad de la persona específica.”

Para algunos de sus críticos, este Chatbot representaría ‘una nueva era’ en el robo de identidades, pues aunque Microsoft ha asegurado que se trata únicamente de un asistente virtual, es posible que algunos programadores utilicen este tipo de programas con objetivos diferentes.

La inteligencia artificial, ¿al servicio de los humanos?

Si bien es cierto que la inteligencia artificial ha sido utilizada por Microsoft para crear un programa que ha sido catalogado como ‘peligroso’, también es cierto que se ha recurrido a este tipo de rama científica para intentar mejorar la salud de las personas.

En semanas pasadas, el portal The Sun dio a conocer que gracias a la inteligencia artificial se ha podido resolver un acertijo de 50 años; si todo sale como los responsables del experimento lo han proyectado, este descubrimiento podría ayudar a facilitar el tratamiento de algunos virus.

El acertijo que se ha logrado resolver gracias a la inteligencia artificial es conocido como el ‘Problema de plegamiento de proteínas’. Recibe este nombre debido a que existen diferentes tipos de proteínas en el organismo de todos los seres humanos.

En este sentido, el coronavirus guarda relación con la manera en la que funcionan las proteínas, así como con otro tipo de padecimientos como el cáncer y la demencia.

La problemática relacionada con las proteínas encuentra su origen en el hecho de que ha sido una tarea casi imposible para los científicos realizar un mapeo exacto de las estructuras 2D de las proteínas

De acuerdo con el periódico The Sun, el laboratorio DeepMind, propiedad de Google, ha logrado resolver este acertijo; además, ha sido capaz de predecir las diferentes formas de las proteínas. Todo esto, gracias a la Inteligencia Artificial.

Aunque se trata de un hecho novedoso, el descubrimiento ha sido recibido con sorpresa por algunos científicos. Esto se debe a que existen aproximadamente 200 millones de proteínas identificadas en el mundo.

Por su parte, el laboratorio asegura que será posible identificar la forma de la proteína en cuestión de días, y que el descubrimiento se ha logrado gracias a un trabajo en conjunto con Google y el CASP 14 (Community Wide Experiment on the Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction).

El jefe del CASP 14, John Moult dio a conocer que “Las proteínas son moléculas extremadamente complejas, y su estructura tridimensional es clave en muchas de las tareas que desempeñan; por ejemplo, la insulina que regula los niveles del azúcar en la sangre y los anticuerpos que nos ayuda a combatir las infecciones.”

Asimismo, añadió que “Aún los pequeños ajustes de estas moléculas vitales pueden tener consecuencias catastróficas en nuestra salud, por lo que una de las maneras más eficientes de entender las enfermedades y encontrar nuevos tratamientos es a partir del estudio de las proteínas involucradas.”

Por último, explicó: “Existen decenas de miles de proteínas humanas y muchos millones de otras especies, incluyendo las bacterias y los virus, pero descifrar la forma de una de ellas requiere equipo costoso y puede tomar años.”