Microsoft ahora ofrece Home Office permanente a sus empleados

Para Microsoft, las crisis representan una oportunidad de crecimiento. Al menos así lo señalan sus ejecutivos, quienes han tenido que tomar medidas para adaptarse a los cambios de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus del Covid-19.

Sin lugar a dudas, Microsoft se presenta como una de las empresas que ha decidido tomar medidas a largo plazo para crear una nueva estrategia de trabajo que beneficie a todos sus empleados.

Así, han llegado a la conclusión de ofrecer a los empleados la oportunidad de realizar Home Office de manera permanente, si así lo desean.

Pero, ¿qué representa esta medida para la empresa? ¡Aquí te lo decimos!

Es oficial: Microsoft ha anunciado que el Home Office será el método oficial de trabajo para los empleados que así lo deseen

Asimismo, la empresa contempla un método de trabajo híbrido, en el que los empleados podrán repartir sus horas de trabajo de manera presencial y a distancia

¿Cómo beneficia esto a los empleados? En un comunicado, Microsoft señala que la pandemia los ha obligado a replantearse sus métodos de trabajo

Microsoft es una de las empresas más grandes del mundo, y, en consecuencia, fue una de las primeras en tomar medidas para evitar los contagios entre sus empleados.

Entre esas medidas, desde marzo pasado la empresa decidió comenzar a enviar a sus trabajadores a casa, implementando así lo que en ese entonces era una medida temporal.

El Home Office se ha convertido en una de las formas de trabajo más utilizadas desde principios del año, y si bien la pandemia orilló a que muchas compañías decidieran trasladar sus oficinas a un espacio virtual, el peligro originado por la contingencia parece continuar latente en varios países.

Así, Microsoft ha llegado a una medida que ha sorprendido a muchos, incluidos sus empleados.

Recientemente, sus ejecutivos llegaron a la decisión de implementar el Home Office como el método de trabajo oficial y permanente, si así llegar a convenir a sus empleados.

Microsoft se encuentra en vías de permitir que una gran parte de sus empleados trabajen de manera remota, lo cual fue confirmado en un comunicado emitido el viernes pasado.

En él, se da a conocer que la gran mayoría de los trabajadores de Microsoft continúan trabajando desde casa por motivos relacionados con la pandemia.

Por tal motivo, Microsoft dio a conocer de manera oficial que se encuentran en vías de implementar un modelo de trabajo “híbrido”.

Este ha sido desarrollado de manera interna para tratar de mitigar el riesgo de contagio, al tiempo que proveen un ambiente de trabajo a sus empleados en el que estos puedan laborar de manera eficiente y productiva.

Este plan “híbrido”, como le ha llamado Microsoft, tiene la consigna de permitir una mayor flexibilidad una vez que las oficinas de la empresa hayan abierto.

Aunque todavía no hay planes con respecto a la fecha en que las oficinas comenzarán a operar de manera permanente, este plan se presenta como un gran avance para Microsoft, y presenta una pauta no solo para sus competidores, sino para el resto de las empresas.

En información publicada por el portal The Verge, Microsoft ya ha sentado las bases de este método de trabajo por medio de una guía interna; en ella, se detallan punto por punto los planes de la empresa para el futuro.

El plan principal que se presenta es el de ofrecer un método de trabajo flexible a corto y largo plazo.

De acuerdo con Microsoft, en esta guía se establece que, a partir de ahora, los empleados de la empresa podrán trabajar desde casa si así lo deciden.

Uno de los detalles más importantes de la guía se centra en el hecho de que los trabajadores de Microsoft podrán trabajar libremente de forma remota por aproximadamente el 50% de su horario semanal.

Sin embargo, detallan, cada empleado podrá solicitar a los gerentes un permiso especial para trabajar desde casa de manera permanente.

Esto, sin embargo, conlleva la pérdida de algunos beneficios. Entre los más obvios, se encuentra que cualquier empleado que decida optar por el trabajo remoto de forma permanente, deberá ceder su cubículo o oficina a otro empleado.

Sin embargo, si bien los trabajadores no contarán con una oficina establecida dentro de las instalaciones de Microsoft, esto no significa que no podrán ingresar a los edificios de la empresa.

Microsoft y una nueva forma de trabajo “híbrida”: ¿Qué representa este estilo laboral para los empleados?

Cualquier trabajador que haya optado por la opción de Home Office, podrá acceder a los espacios de trabajo de Microsoft. Ahí, podrán disponer del espacio disponible, aunque no cuenten con un espacio designado de manera oficial.

Kathleen Hogan, Jefa de personal de Microsoft, compartió a los medios una carta enviada a los empleados de Microsoft, en la que expresa que “La pandemia ocasionada por el Covid-19 nos ha puesto varios desafíos para reflexionar, vivir y trabajar de manera diferentes.”; añadió que “La empresa ofrecerá tanta flexibilidad como sea posible para asistir con los diferentes tipos de trabajo individual, al tiempo que buscamos un equilibrio entre las necesidades de la empresa.”, finalizó.

Antes de tomar una decisión, los trabajadores deberán contemplar la pérdida de ciertos beneficios, pero también el goce de ciertas ventajas con las que antes no contaban.

Para muchos de ellos, la decisión tomada por Microsoft es una que ofrece una libertad de movilidad que beneficia a sus intereses personales. Por ejemplo, ahora la empresa permitirá que los trabajadores se desplacen a sus lugares de origen para realizar sus tareas.

Además, Microsoft también contempla cubrir con los gastos de trabajo remoto de los trabajadores que opten por este método de trabajo de forma permanente.

Aquellos empleados que decidan mudarse de ciudad, tendrán que cubrir con los costos por cuenta propia.