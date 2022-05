Triste noticia en el mundo del espectáculo

Se dio a conocer la muerte del cantante y compositor Mickey Gilley

La leyenda de la música country falleció a los 86 años de edad

¡El mundo del espectáculo está de luto! El día de ayer se informó sobre el sensible fallecimiento del cantante y compositor Mickey Leroy Gilley, mejor conocido como Mickey Gilley, a los 86 años de edad. De acuerdo con información de The New York Times, esta leyenda de la música country murió en un hospital en Branson, Missouri.

Su publicista, Zach Farnum, fue el encargado de compartir esta triste noticia, aunque no compartió las causas del deceso del artista. Su club nocturno, ubicado en Texas, fue la inspiración para la película Urban Cowboy, de 1980, donde compartió créditos con John Travolta y Debra Winger. Descanse en paz.

Mickey Gilley murió rodeado de sus seres queridos

Según lo que se compartió en las redes sociales de este famoso cantante y compositor, Mickey Gilley recientemente se había embarcado en una gira musical, donde participó en diez conciertos en abril pasado. El artista murió acompañado de sus familiares y amigos más cercanos.

Le sobreviven su esposa Cindy Loeb Gilley, así como sus hijos Kathy, Michael, Gregory y Keith Ray, sin contar a sus cuatro nietos, nueve bisnietos y sus primos, Jerry Lee Lewis y Jimmy Swaggart. Su familia solicita respetuosamente privacidad en este momento tan díficil por el que están atravesando.