Dos represas se desbordaron en Michigan luego de varios días de lluvia y un gran aumento del agua, lo que provocó la evacuación de unas 10 mil personas y la gobernadora advirtió que el centro podría estar “bajo aproximadamente nueve pies de agua” por la mañana.

Por segunda vez en menos de 24 horas, a las familias que viven a lo largo de dos lagos y un río se les ordenó abandonar el hogar.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de inundación repentina para ubicaciones a lo largo del río Tittabawassee después de la brecha en la presa de Edenville en el condado de Midland, a unas 140 millas (225.31 kilómetros) al norte de Detroit y la presa de Sanford, a unas siete millas (11.26 kilómetros) río abajo de Edenville

“Las inundaciones repentinas extremadamente peligrosas están en curso a lo largo del río Tittabawassee en el condado de Midland debido a fallas catastróficas en las presas de Edenville y Sanford”, dijo el Servicio Meteorológico en su sitio web, señalando que cualquier persona cerca del río debe buscar un terreno más alto de inmediato y debe estar preparada para evacuaciones inmediatas, así como no conducir en carreteras inundadas.

“Esta inundación continuará a lo largo del río en el condado de Midland, y posiblemente se extienda al condado de Saginaw, donde también está en vigor una Vigilancia de inundaciones repentinas”.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró el martes por la noche un estado de emergencia para el condado de Midland e instó a los residentes amenazados por las inundaciones a evacuar el área.

Dramatic video from the air shows the Edenville, Michigan dam breach. You can see the water pouring out of Wixom Lake. Video by Ryan Kaleto. pic.twitter.com/1Gd58W028E

— Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) May 20, 2020