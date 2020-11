Michigan cancela clases presenciales por aumento de casos de coronavirus

El preocupante aumento de casos confirmados de la COVID-19 en este estado ha provocado que las medidas sean mucho más severas

Estados Unidos acaba de superar los 11 millones de casos de coronavirus y se ha convertido en uno de los países más afectados por la pandemia

Michigan cancela clases presenciales por aumento de casos de coronavirus. La gobernadora de Michigan ordenó este domingo medidas más estrictas ante aumento de casos de COVID-19.

Gretchen Whitmer ordenó suspender clases presenciales, restaurantes con cenas bajo techo y actividades deportivas como los playoffs de fútbol, en búsqueda de reducir los contagios.

Estas nuevas medidas comenzarán el próximo miércoles y se extenderán por tres semanas. “La situación nunca ha sido más terrible. Estamos al borde del precipicio y tenemos que actuar”, dijo la gobernadora en una conferencia de prensa.

De acuerdo con The Associated Press, las medidas no son tan estrictas como las impuestas por la demócrata al inicio de la pandemia de COVID-19, pero sí extensas. A través de Twitter, Gretchen Whitmer escribió: “En la primavera, escuchamos a los expertos en salud pública y salvamos miles de vidas juntos”.

“Les pido personalmente a todos y cada uno de ustedes que canalicen esa misma energía y hagan todo lo que esté a su alcance para proteger a nuestras comunidades de este virus y salvar vidas nuevamente”, agregó Whitmer ante el repunte de casos de coronavirus.

Nueva orden de emergencia en Michigan

Michigan publicó una nueva orden de emergencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos con el objetivo de limitar las reuniones residenciales y no residenciales.

De acuerdo con el comunicado, los bares y restaurantes estarán abiertos para cenas al aire libre, comida para llevar y entrega únicamente.

Archivado como: Michigan clases medidas coronavirus