Michelle Vieth comparte triste noticia con sus seguidores

Días después de haber cumplido años, la actriz llora por la muerte de su abuelito

“Sigues y seguirás como siempre en mi corazón”, expresó en redes sociales Días después de haber cumplido su cumpleaños número 42, la actriz mexicana, aunque nacida en Estados Unidos, Michelle Jacqueline Vieth Paetau, mejor conocida como Michelle Vieth, llora por la muerte de su abuelito, a quien le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Actualmente en la telenovela Mi fortuna es amarte, transmitida por Televisa y donde aparecía la primera actriz Carmen Salinas, Michelle interpreta al personaje de la mejor amiga de la protagonista Susana González, además de que hace un par de semanas le concedió una reveladora entrevista a Yordi Rosado. “Se violentó mi intimidad”: Michelle Vieth En esta entrevista, disponible en YouTube, Michelle Vieth recordó uno de los momentos más difíciles que ha vivido en su vida: la filtración de un video íntimo en el que aparece con su entonces esposo, el también actor Héctor Soberón, a quien señaló como el culpable de este hecho. “Si fue algo muy fuerte y no es que se supere, es algo con lo que aprendes a vivir. Se violentó mi intimidad, se violaron mis derechos sexuales y si fue devastador. Sigue siendo devastador hasta el día de hoy”, comentó la actriz en esta entrevista sin imaginar que días después recibiría un duro golpe con la muerte de su abuelito (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Conmovida por la muerte de Enrique Rocha Fue el pasado 7 de noviembre que el actor Enrique Rocha murió a los 81 años de edad por causas naturales. Varios de sus colegas, entre ellos los integrantes de RBD, recordaron al histrión de diferentes formas en sus redes sociales, al igual que lo hizo Michelle Vieth en su cuenta oficial de Instagram. “Shi, que shi… cantaba la rana, shi que shi… debajo del agua, shi que shi… pasó un caballero… shi que shi… vestido de negro… shi que shi… Querido Rochón. Shi que shi… en el cielo… por siempre…”, escribió la actriz, quien es recordada por su papel protagónico en la telenovela Mi pequeña traviesa.

Michelle Vieth pide una oración por la salud de Carmen Salinas Inmediatamente después de que se diera a conocer que la primera actriz Carmen Salinas había sido hospitalizada de emergencia, Michelle Vieth compartió una publicación en sus redes sociales donde aparece junto a la también política y empresaria teatral mexicana, a quien le mandó las mejores vibras. “Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca sola me dejes… Ya que me proteges como verdadera madre… Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo… Amén. Únamonos en Oración…”. Personalidades como Aracely Arámbula y Raquel Bigorra se unieron a este llamado.

Un cumpleaños inolvidable Hace un par de días, la actriz Michelle Vieth cumplió 42 años de vida, por lo que los festejos no se hicieron esperar. Uno de ellos, el que le organizaron sus compañeros de la telenovela Mi fortuna es amarte, a quienes les agradeció por este detalle tan especial: “Mi fortuna es tenerlos a todos ustedes. Simplemente gracias”. En otra publicación, la actriz sorprendió al confesar cual era su deseo de cumpleaños: “Mi deseo cumpleañero va para todos quienes tenemos un ser amado con un estado de salud delicado. Fuerza, amor y fe. Que todos los deseos cumpleañeros se vuelvan realidad… Abrazo de Oso”.

Michelle Vieth pasaba por momentos complicados El mismo día que subió la foto junto a algunos de sus compañeros de Mi fortuna es amarte, Michel Vieth escribió: “Un Cumpleaños Excepcional!! Mi OPA (como cariñosamente le decía a su abuelito) cumple el 17 de noviembre, mi primo el 14 de noviembre, y yo el 19 de noviembre… Esta es mi familia, como la de ustedes… Pérdidas ya que honramos a mi tío Freddy el 16 de noviembre, mi segundo cumpleaños sin mi papá Dennis”. “Tristezas por la partida de miembros de nuestra familia, pero también con respeto y amor en estos tiempos, amor y fe inquebrantable, gratitud para seguir adelante y poder celebrar a nuestros seres amados… Deseos cumpleañeros para que Dios y el tiempo mitigue el dolor a quienes lo necesitan… Testimonio de que el amor vence siempre”.

No aguanta más y explota contra reportero “Solo lo voy a dejar unos minutos a manera de denuncia!!! Basta ya!!!”, escribió Michelle Vieth en reciente publicación en la que se le fue con todo a un reportero que la captó llorando tras enterarse del delicado estado de salud de su abuelo, quien lamentablemente falleció: “Cuando alguien, sea quien sea, te suplica, te pide que por favor respetes… se hace eso si eres humano y tienes corazón… pero si eres escoria y no tienes ni un ápice de humanidad en tu alma haces lo que @edendorantes1 en estos momentos acaba de hacer… Ya fue suficiente, no más!!! Respeto a la prensa, pero no a quienes con el dolor ajeno de toda una familia hacen esto!!! Basta!!! (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Sigues y seguirás como siempre en mi corazón” Hace apenas unas horas, la actriz le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su abuelito, a quien cariñosamente le decía Opa: “Mine Schatzito… Mi Wapo… Celebro ese amor único que nos teníamos… Todo lo que sé, lo que soy, fue gracias a ti… (y a Oma). Corrí, volé lo más que pude, pero por más que lo intenté, no pude llegar a darte tu último Kuss…”. “Sigues y seguirás como siempre en mi corazón, en mi alma, en nuestra familia… Prometemos cuidar a Oma como solo tú sabías… Te amamos… Ein kuss sum Himmel. Werner Hermann Paetau Khin. 21•11•21 Schlaf Schön mine Opa Auf Wiedersehen”, expresó Michelle Vieth, a quien Andrea Legarreta, Geraldine Bazán, Anahí y Raquel Bigorra, entre otras personalidades, le mandaron su más sentido pésame.

Muere abuelito de Miss Universo Andrea Meza La ganadora de Miss Universo, la mexicana Andrea Meza, se encuentra de luto tras darse a conocer la noticia de que murió su querido abuelo. La Miss México publicó un conmovedor mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, de acuerdo a información publicada en Infobae. La ganadora del certamen lamentó que no pueda acudir a los servicios funerarios de su familiar debido a que se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos propios de su triunfo. Sin embargo, no dejó pasar el momento para informar lo triste que se encuentra por la irremediable pérdida.

“Mi corazón está deshecho” De manera textual, la Miss Universo Andrea Meza colgó una historia en su Instagram con un fondo negro y letras blancas que dicen: “Mi corazón está deshecho al enterarme que mi abuelito acaba de fallecer y no puedo estar con mi familia en este momento tan triste”. Entonces, la escultural belleza agregó: “Me toca trabajar y estar lejos de mis seres queridos, pero mi corazón está con ellos”. Este mensaje lo acompañó de dos emojis, uno de tristeza y otro de un corazón rojo, seguido del mismo mensaje, pero en el idioma inglés. Descanse en paz.

En agosto tuvo un festejo muy especial Apenas en agosto pasado, con el reciente título de Miss Universo 2020, una reunión familiar en Nueva York, llena de proyectos, saludable y enamorada de su novio, el tiktoker Ryan Antonio, Alma Andrea Meza llegó hoy a los 27 años: “Cumplir años es un privilegio, simboliza la madurez, el aprendizaje. Cada cumpleaños que he tenido ha sido de cambios radicales, con personas diferentes. Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos”. “Jamás me ha obsesionado ni la edad ni los comentarios sobre los años, creo que hay que vivirlos bien, estar orgullosos de la experiencia, de la vida”, compartió en entrevista exclusiva. Las celebraciones de la reina de belleza se llevaron a cabo con un pastel vegano certificado y al ritmo de las mañanitas, que ella también entonó. Sonrió, se conmovió, se emocionó y se ilusionó.