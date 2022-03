“El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor. Mi gatito Valentino”, explicó Salas con tristeza.

“Felicidades mami preciosa, estoy demasiado agradecida de tenerte en mi vida, eres lo mejor que me ha pasado. Por muchos años más juntitas”, escribió la modelo e influencer. Cabe recordar que la rubia, es fruto del romance que existió entre ‘El sol de México’, Luis Miguel, y Stephanie Salas.

“Vivimos un momento crítico, lleno de dudas y de incertidumbre que lo único que nos queda es abrazarnos bien fuerte (con tapabocas) y valorar más que nunca cada segundo que tenemos para estar vivos, para aprovechar y decirle a los nuestros, a los que todavía tenemos la fortuna de tener, lo mucho que los queremos, que siempre estaremos ahí y que no están solos por muy lejos que se sienta que estamos” escribió.

Silvia Pinal se puso muy grave de Covid

Cabe resaltar, que el mensaje que expresó Michelle en sus redes sociales, fue a raíz de que su bisabuela, Silvia Pinal, se pusiera muy grave con respecto al coronavirus, pues estuvo en un estado bastante crítico en el cual, tanto Michelle como su mamá, su tia y el resto de su familia, estaban de lo más preocupadas.

Sin embargo, la primera actriz de México, logró librarla y esto hizo que su familia empezara a tener muchos más cuidados con la famosa empresaria. Tras haber sido internada el 22 de diciembre, la actriz de 91 años fue dada de alta, y compartió un mensaje al programa ‘Ventaneando’: Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso”.