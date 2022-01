Michelle Salas preocupa a sus fans: Dice encontrarse “destrozada”

“El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor. Mi gatito Valentino”, explicó Salas con tristeza.

La actriz externó por medio de su cuenta de Instagram unas palabras conmovedoras con respecto a como se ha sentido con todas las cosas que han estado pasando, destacando que lo primordial para que ella alcance la felicidad es que sus seres queridos estén bien y cerca de ella.

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, comentó en su publicación de Instagram.