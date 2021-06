No es la primera vez que la integrante de la dinastía Pinal está en el ojo del huracán, pues cabe recordar que Michelle Salas fue el primer objetivo de las fuertes críticas que lanzó Frida Sofía, quien la acusó de “revolcarse” con el mánager de su papá, tal y como lo retrata Luis Miguel, la serie.

También hay un flashback de su infancia en el que se suponía que Luis Miguel por fin haría pública su paternidad, pero al final no lo hizo, mientras que del otro lado de la pantalla, Stephanie Salas lloraba abrazando a Michelle viendo que otra vez Luismi les había fallado.

Michelle Salas molesta: Expresa su desacuerdo

La joven influencer recalca su desacuerdo con la manera en la que fue sexualizada para la serie que se vio en Netflix y la forma en la que en general, fue retratada, informa la agencia El Universal. En sus historias de Instagram subió el siguiente mensaje:

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”.