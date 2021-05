“Todo lo que puedo decir es que he tratado de vivir una vida en la que no le miento a la gente”, dijo en la charla la señora Obama, quien en marzo se vacunó. “Y la ciencia detrás de una vacuna es la misma ciencia que está detrás de la aspirina y la insulina”, recalcó Michelle.

Michelle Obama vacuna. La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, reveló cual es la regla que tienen para recibir visitas en su casa. En un entrevista que concedió al programa de CBS This Morning y que hizo referencia el medio The Hill, Obama reveló quienes pueden visitarlos.

La pareja también apareció en un anuncio de servicio público en marzo junto con otros ex presidentes y primeras damas enfatizando la importancia de las vacunas contra el coronavirus. En la campaña publicitaria participaron los expresidentes demócratas Barack Obama (2009-2017), Bill Clinton (1993-2001), Jimmy Carter (1977-1981); y el republicano George W. Bush (2001-2009), y las exprimeras damas Michelle Obama, Hillary Clinton, Rosalynn Carter y Laura Bush.

Michelle Obama vacuna: Su gusto por tejer

En el reportaje reproducido por The Hill, también se dio a conocer que una de las actividades que más le apasionaban a la exprimera dama de los Estados Unidos en tejer, actividad que según revelo a CBS surgió durante su confinamiento por la pandemia.

“Sabes, soy una especie de yo. Porque me gusta crear algo de la nada. No es una anciana, no quiero que vengas por mi comunidad de tejido, Gayle”, respondió con una sonrisa Michelle Obama tras ser cuestionada por una actividad que se relaciona mucho a las personas mayores.