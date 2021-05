Fue a través de la cuenta de Twitter del show “CBS This Morning”, que va a transmitir el próximo lunes la entrevista, donde se puede de ver a la esposa de Brack explicando por qué sintió que necesitaba hablar después de que declararan culpable al exoficial de policía Derek Chauvin por asesinato de George Floyd el año anterior.

Michelle Obama hijas Black Lives Matter. La ex primera dama Michelle Obama, esposa del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, a través de una entrevista mencionó que apoya el movimiento Black Lives Matter y además habla sobre las preocupaciones que tiene por sus dos hijas, según The Hill.

“Cada vez que se suben a un automóvil por sí mismos, me preocupa qué suposición está haciendo alguien que no sabe todo sobre ellos. El hecho de que sean buenas estudiantes y chicas educadas. Pero tal vez estén tocando su música un poco fuerte. Tal vez alguien vea la parte de atrás de su cabeza y haga una suposición “, menciona en la entrevista la exprimera dama.

Michelle Obama hijas Black Lives Matter: Internautas molestos

Muchos de los internautas no apoyaron las palabras de Michelle Obama, ya que aseguran que tiene el suficiente dinero para mantener seguras a sus hijas: “Como si sus hijas fueran a terminar en peligro o incluso a ser molestadas por los policías más racistas. Como no sólo son ricos, famosos y exquisitamente de clase media alta, van a contar con el Servicio Secreto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si no los siguen”.

“Felicítelos cuando resuelvan y financien soluciones en dólares para la violencia con armas de fuego desenfrenada y descarada en nuestras principales ciudades”, “Una casa de 15 millones de dólares en Martha Vineyard, otra casa de 10 millones cerca de DC una hija es estudiante @Harvard besar con la lengua a un hombre que no se parece a ella en un estacionamiento. La segunda hija está de fiesta con amigos en todas las ciudades. ¿Qué racismo?”, fueron algunos comentarios. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ