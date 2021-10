Michel Duval habla en exclusiva de la nueva serie de Telemundo “Parientes a la fuerza”

Telemundo anunció la fecha de estreno de la nueva serie Parientes a la Fuerza para el martes 26 de octubre a las 9pm/8C. Este nuevo melodrama es protagonizado por Guy Ecker (El Señor de los Cielos, El Recluso) y Bárbara de Regil (Rosario Tijeras), quien hace su debut en Telemundo. El elenco estelar también incluye a Michel Duval (Señora Acero, Herederos por Accidente) y a Chantal Andere (Tenías que ser tú) como antagonista; y la participación especial de Carmen Aub (El Señor de los Cielos) y Lisa Owen (El Señor de los Cielos). Parientes a la Fuerza es una historia que toma lugar en Los Ángeles y se centra en George Cruz (Ecker), un famoso guionista Hollywoodense de 50 años que sufre una crisis de mediana edad bajo la sombra de su único éxito, el fallecimiento de su madre y la traición de su esposa Leticia (Andere). Michel Duval habla sobre su nueva serie 'Parientes a la fuerza' El actor Michel Duval interpreta a Andy Panetta, un viajero, sensible, crítico al extremo y actor. Hijo adoptivo de George, a su madre la perdió siendo un niño. Andy, pasó por la casa de George, el internado, la habitación de huéspedes de su mejor amigo de la prepa, Emiliano; y su único hogar, la casa de Lupita, su abuela adoptiva, donde aprendió a ser mexicano. Andy lo tiene todo: presencia, talento, carisma, pero sobre todo está comprometido con su decisión de tener una carrera de actor sin usar la fama de George ni su apellido. Andy es un hombre que huye de sus sentimientos. La racionalidad gobierna su vida porque de esa manera puede vivir sin dolor, miedo o tristeza. Su último viaje fue idea de mamá Lupe, quien lo obligó a viajar para que no la viera morir. Andy audiciona junto a Carmen para la película de George, sin saber que ella es la prometida de su padre. Este encuentro transformará su vida, lo pondrá en contacto con sus emociones y lo hará enfrentar su miedo a vivir y sentir. Ahora habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este nuevo reto.

Michel Duval Parientes a la fuerza: ¿Cuéntanos un poco de tu similitud de tu niñez con Andy? “El personaje es muy padre porque me llamó mucho la atención cuántas cosas puedo tener en común con él, lo cual a mí me da una ventaja en la creación del personaje, porque ya tengo ciertas emociones que conozco por mi vida personal”. “Toca implementarlas de una forma diferente al personaje, pero entonces lo que busco son cosas más especificas, ya tengo lo bueno y lo que conozco. ¿Qué no conozco de Andy?, tengo su cuerpo, pero me toca ver su corazón, su cerebro, todo. Creo que es un joven poco dolido con la vida y lo usa en su beneficio para expresar su arte”.

Michel Duval Parientes a la fuerza: Habla sobre Andy Panetta “Cosas que no se platican mucho de Andy, pero se mencionan en la serie, es que él pierde a su mamá muy joven, su mamá se casa con George, ella ya tenía a Andy y ella muere. Para él, George se vuelve su papá, pero después se casa y tiene su propia familia y se vuelve escritor de Hollywood y empieza a hundirse en su trabajo”. “Para Andy eso es como ‘yo ya no quedo aquí’, él se va a viajar y a encontrar su propio camino y cuando regresa llega muy decidido a no usar el apellido de su padre para triunfar en su carrera de actor. Todas esas cosas yo me puedo relacionar artísticamente, siento que mi arte es una forma de encontrarme a mi mismo”.

Michel Duval Parientes a la fuerza: ¿El dudar sobre enseñar tu apellido te ayudó a crear a tu personaje? “Si, ósea como puedo asimilar las situaciones entre Andy y yo, son situaciones que yo ya conozco, que ya he vivido, las puedo implementar en un modo actoral, porque sé cómo accederlas. Pero lo divertido esto son las cosas nuevas que puedes vivir con este personaje”. “Yo creo que eso fue lo que más me divirtió del personaje, no su negación artística, porque eso yo lo he vivido. Si no como enamorarse de Carmen, la mujer de su papá le cambia la perspectiva de su realidad. Él se creía muy viajero, actor y decidido, es muy divertido ver como se le cambia todo y como reacciona a ello”.

Michel Duval Parientes a la fuerza: ¿Hace falta este tipo de series que nos haga despejarnos de la problemática actual? “Si yo creo que el contenido en general, pero es contenido que se haga con ganas y con las personas correctas, va a comunicar un poco más allá. Obviamente estamos aquí porque es nuestra chamba, se nos paga y las televisoras están buscando un buen raiting para poder hacer más contenido”. “Pero si se hace no con la razón de que vamos a pegar pues no, es como metimos este dinero y tiene que salir como salga, lo vamos a hacer divertido, todos tienen sus días buenos y malos. Al final la energía del proyecto era de… somos parientes a la fuerza por la pandemia, nos obligaron a estar encerrados filmando una serie durante cuatro meses. Nos hicimos familia aunque no lo quisiéramos”.

¿Con quien te llevaste mejor? "Yo me llevé muy bien con todo el cast, pero obviamente con los personajes interactuamos, a mí me toca pasar más tiempo con ellos, porque mi joya del proyecto fue Carmen Aub, ella estuvo conmigo desde el día uno hasta el último llamado. Clió viene a ponerle un poco de picante a la vida de Andy, de por sí ya estaba muy desmoronada. "Es un personaje con el que Andy pasa el 70& de esta serie. Ella se volvió mi comadre, pero también después extiendo el mundo a Bárbara y a Guy. Es muy bonito esa relación con ellos y pasé mucho tiempo con ellos. Bárbara fue una gran sorpresa para mí. Ellos tres fueron como mi gran sorpresa".

¿Qué le admiras a tu mamá Consuelo Duval? "Más bien que no le admiramos, le admiro todo lo que ha hecho porque conozco lo que nadie conoce, he sido testigo en primera fila de una de las historias más locas que he presenciado en mi vida y que al final del día lo que lleve esta película todo pinta un final feliz". "Esta chava empezó perdió a su mamá y mírala ahorita está completísima. Lo que más admiro es que no pierde a la niña que lleva adentro, no importa cuantos años pasen ella nunca deja de ser una niña y nunca deja de sorprenderse en el mundo y eso es algo muy bonito, porque cada vez nos sorprendemos menos".

¿ Danna Paola te rompió el corazón? "No se sisea que me lo haya roto, pero puedo decir que Dany y yo fuimos novios en la infancia, y yo me lo tomaba muy en serio. Yo llegué un día con mi mamá y le dije 'me rompieron el corazón'. Pero hasta la fecha creo que es una relación bonita, porque yo a Danna no la frecuento mucho, somos personas que estuvieron ahí y antes de que la vida se encargara de hacer sus cosas". "Hay momentos donde llegan personas a tu vida y no sabes a qué vienen o cuáles son sus intenciones. A Danna la conozco desde hace 21 años, dos décadas y si la veo, no sé que está haciendo, pero estuvo ahí desde el día uno. Se aprecia porque sabes que la persona esta ahí por otras razones".