Michael Peña | Biografía

Año Título Personaje

1996 My Fellow Americans Ernesto

1997 Star Maps Star Map Boy

1998 Boogie Boy Narcotraficante

1998 La Cucaracha Orderly

1999 Bellyfruit Oscar

2000 Gone in 60 Seconds Ignacio

2001 Buffalo Soldiers Garcia

2003 The United States of Leland Guillermo

2003 Love Object Ramirez

2004 The Calcium Kid Jose Mendez

2004 Crash Daniel

2004 Million Dollar Baby Omar

2005 Little Athens Carlos

2005 Sueño Jimmy

2006 Fifty Pills Eduardo

2006 Babel John – Patrulla fronteriza

2006 World Trade Center Will Jimeno

2007 Shooter Nick Memphis

2007 Lions for Lambs Ernest

2008 The Lucky Ones T.K. Poole

2009 Observe and Report Dennis

2009 My Son, My Son, What Have Ye Done? Detective Vargas

2010 Everything Must Go Frank Garcia

2011 Battle: Los Angeles Joe Rincon

2011 The Lincoln Lawyer Jesus Martinez

2011 The Good Doctor Jimmy

2011 30 Minutes or Less Chango

2011 Tower Heist Enrique Devereaux

2012 End of Watch Oficial Zavala

2013 Gangster Squad Navidad Ramirez

2013 Turbo Tito Lopez (voz)

2013 American Hustle Paco Hernandez

2014 Cesar Chavez César Chávez

2014 Frontera Miguel

2014 Fury Trini ‘Gordo’ Garcia

2015 Ant-Man Luis

2015 The Vatican Tapes Padre Lozano

2015 Vacation Policía

2015 The Martian Rick Martinez

2015 Hell and Back Abigor (voz)

2016 War on Everyone Bob Bolano

2016 Collateral Beauty Simon Stone

2017 CHiPs Frank “Ponch” Poncherello

2017 The Lego Ninjago Movie Kai (voz)

2017 My Little Pony: The Movie Grubber (voz)

2017 Zane’s Stand Up Promo Kai (voz)

2018 12 Strong Sam Diller

2018 A Wrinkle in Time Red

2018 Ant-Man and the Wasp Luis

2018 Extinction Peter

2018 Next Gen Momo (voz)

2018 The Mule Trevino

2019 Dora and the Lost City of Gold Cole Marquez

2019 Jexi Kai

2020 Fantasy Island Sr. Roarke