Libre exasesor Donald Trump. El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos criminales que había presentado contra Michael Flynn y queda libre exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, a pesar de que se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con un diplomático ruso, informó la agencia EFE.

Trump celebró la noticia desde el Despacho Oval, donde confió en que “mucha gente pague un alto precio” por cómo gestionaron el caso, en referencia a los fiscales y agentes del FBI que iniciaron la investigación en los últimos días del Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

“Era un hombre inocente, un buen hombre. La Administración de Obama fue por él, y fueron por él con el objetivo de acabar con un presidente”, dijo Trump en referencia a sí mismo.

President @realDonaldTrump on the DOJ dropping the case against @GenFlynn: What the corrupt Obama-Biden administration did to him is unprecedented, it never should have happened! pic.twitter.com/9M5xjl0tnQ

