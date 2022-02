Los esposos Manuel Aguirre y Merced Aguirre fueron atacados a cuchilladas. La mujer pudo enfrentarse a su asesino, pero la fortaleza del hombre pudo más y, según las autoridades, literalmente la destazó con el arma. Los Aguirre tenían tantas heridas que los médicos no pudieron ni contarlas durante la autopsia.

“¿No necesitas un microondas?”, le preguntó Michael Dean Gonzáles a su vecina, al llevarle uno de los objetos robados a los esposos Manuel Aguirre y Merced Aguirre. Daniel Lugo, otro integrante de los Homies Don’t Play, dijo que González también cargaba una pistola .22 que no la conocía de antes.

Otra vecina de Odessa, Texas, en la zona en la que ocurrió el crimen, les dijo a las autoridades que tarde en la noche de aquel jueves 21 de abril de 1994 llegaron a su casa Michael Dean Gonzáles y su esposa, no se revelará su nombre en esta historia, para ofrecerle algunos productos.

Capturan al asesino de los ancianos

La vecina, sin saber que los objetos eran producto de un robo y de dos asesinatos, le compró a Michael Dean Gonzáles el microondas, la videocasetera y el aparato de sonido. Lugo le preguntó a González si no vendía la pistola y el hombre le dijo que no, ya que era de su propiedad, pero que no le podía decir cómo la había conseguido.

Después de varios días de pesquisas, entrevistas y peritajes forenses, los agentes de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Odessa (OPD, por sus siglas en inglés) detuvieron en abril de 1994 a Michael Dean Gonzáles, por ser el asesino de sus vecinos Manuel Aguirre y Merced Aguirre.