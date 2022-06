Miah Cerrillo, sobreviviente de masacre en Uvalde, rompe el silencio

La niña de 11 años captó la atención de todo el mundo luego de que se conociera que se cubrió de sangre de un compañera para hacerse la muerta

Cuando se le preguntó si creía que algo similar volverá a suceder la niña asintió

Sobreviviente de masacre en escuela primaria de Estados Unidos rompió el silencio este miércoles 8 de junio. La estudiante de cuarto grado de la escuela Robb Elementary en Uvalde, Miah Cerrillo, rompió el silencio tras la masacre durante una audiencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Se espera que el Comité escuche a más familias de víctimas y a Miah Cerrillo, estudiante de cuarto grado, quien captó la atención de los estadounidenses después de describir cómo se cubrió con la sangre de su compañero de clase muerto y se hizo la muerta para sobrevivir al tiroteo en Uvalde, reseñó AP.

“Le disparó a mi amigo que estaba a mi lado y pensé que iba a volver a la habitación, así que agarré la sangre y me la eché encima”, dijo Cerrillo, de 11 años. La niña de origen hispano fue testigo de cómo el pistolero Salvador Ramos, de 18 años, mató a tiros a sus maestros y compañeros de clase en la primaria Robb en Uvalde el pasado 24 de mayo, informó The New York Times.

La estudiante de cuarto grado narró que luego de cubrirse con la sangre de su compañero se mantuvo quieta y posteriormente cogió el celular de su maestra fallecida para llamar al 911. “Le dije que necesitábamos ayuda y que enviaran a la policía a nuestro salón de clases”, indicó Cerrillo.