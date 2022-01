El nombre de Mia Khalifa se volvió tendencia en redes sociales por el motivo menos esperado

Activan alarma por presunta muerte de la actriz, quien saltó a la fama por aparecer en películas para adultos

“Esperamos que los seres queridos de Mia Khalifa encuentren consuelo”, se lee en el inicio de su página de Facebook

Sarah Joe Chamoun, mejor conocida como Mia Khalifa, se volvió tendencia en redes sociales por el motivo menos esperado, ya que se activó alarma por su presunta muerte. Cabe recordar que la actriz, nacida el 10 de febrero de 1993 en Beirut, Libano, saltó a la fama por aparecer en películas para adultos.

Hoy en día, y después de haber finalizado su matrimonio con Robert Sandberg tras casi dos años, la joven mantiene una relación con el cantante de reguetón Jhay Cortez, con quien inclusó visitó México en noviembre pasado, ya que el artista estuvo presente en el Flow Fest 2021.

¿En realidad murió Mia Khalifa?

Con más de 4 millones 200 mil seguidores en su página de Facebook, y cero personas seguidas, la actriz estuvo en boca de todos desde ayer, ya que en esta cuenta se puede leer lo siguiente: “En memoria de Mia Khalifa. Esperemos que los seres queridos de Mia Khalifa encuentren consuelo visitando su perfil para recordar y conmemorar su vda”.

Y si faltara algo más de ‘misterio’ en esta página, la única publicación disponible es una que realizó la joven el 23 de agosto de 2018, en la que reveló: “Casi me ahogo tres veces durante esta sesión. Vale la pena”. Uno de sus fans no dudó en preguntarle si estaba bien, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta.