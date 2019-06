“Con lo que nos están haciendo, ya no se puede confiar en ellos”. Esta frase me la dio una joven mexicana que reside en el condado de Gwinnett.

Por respeto a la fuente, no revelaré su identidad, pero sí puedo contarles que, a ella, en diciembre del año pasado le deportaron a su esposo, al padre de su pequeño.

El hombre manejaba por una calle de esa localidad cuando cometió una infracción de tránsito.

Un patrullero lo paró para multarlo y descubrió que no tenía una licencia valida, por lo que fue arrestado en el acto. Un par de meses después ya estaba en su tierra natal.

Curiosamente, la mujer me contaba sobre ese problema por el cual están atravesando a tan solo unos metros de donde estaba un buen grupo de policías de Gwinnett.

Y es que las autoridades locales simultáneamente llevaban a cabo un evento en ese mismo instante en la cafetería donde ella trabaja.

“Cafecito con un policía”, fue el nombre que dieron a dicha actividad, en la cual había varios funcionarios de alto rango y la mayoría de los oficiales latinos en ese departamento.

La idea de la policía era escuchar el sentimiento de la gente y tratar de aclarar sus dudas, pero para su mala suerte, fueron pocos los hispanos que acudieron.

He sido testigo de cómo, en múltiples ocasiones las autoridades de Georgia han tratado de recuperar la confianza de los inmigrantes, en especial de la comunidad latina, la más creciente en el estado.

Y es que la confianza se acabó por completo desde hace más de una década, cuando varias agencias estatales y locales decidieron comenzar a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Gracias a esos condados del área metropolitana de Atlanta que se ofrecieron para adoptar el programa 287(g) diseñado para deportar indocumentados que caen presos por cualquier causa, muchos hispanos hoy en día prefieren no denunciar cuando son víctimas o testigos de algún delito.

El año pasado conocí a un señor que cuando caminaba hacia su apartamento en Norcross después de hacer unas compras en una tienda cercana, lo interceptó una pareja de jóvenes afroamericanos y le pegaron en la cabeza con un palo. Tras caer al suelo medio inconsciente, le quitaron su billetera y el celular.

Tras el robo, el hombre decidió levantarse y así ensangrentado caminó hasta su casa para curarse solo. Ni siquiera quiso ir al hospital, pues temía revelar que no cuenta con estatus legal en el país y terminar deportado.

“Mire, el teléfono y los 400 dólares que me quitaron los puedo rehacer en una semana, pero si me sacan del país no es tan fácil regresar”, declaró el hombre durante una breve entrevista que le hice en su hogar.

Casos como estos son cada vez más comunes y la policía lo sabe perfectamente, razón por la cual en más de una ocasión me han usado como intermediario para informarle a la comunidad hispana de que ellos son “sus aliados”.

Pero creo que no les será tan fácil lograr su propósito, al menos mientras que sigan arrestando conductores latinos por faltas viales, los cuales generalmente terminan deportados pues una vez en las cárceles locales, los agentes del alguacil los retienen hasta que llega ICE por ellos.