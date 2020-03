La psíquica y clarividente estuvo en el programa de televisión “Sale el sol”

Mhoni Vidente compartió sus predicciones sobre la posible cura del coronavirus

El video tiene más de 160 mil vistas

Hace unos días, la psíquica y clarividente Mhoni Vidente estuvo como invitada en el programa de televisión “Sale el sol”, donde compartió sus predicciones sobre la posible cura del coronavirus.

En el video que resurgió hace unas horas y que hasta el momento tiene más de 160 mil vistas, Mhoni Vidente conversa con los conductores Carlos Arenas y Roberto Carlos sobre este tema y otras predicciones sobre personalidades del medio artístico, además de una posible erupción del Popocatepétl:

“Para el 21 de marzo, al 21 de abril, ya se visualiza una vacuna para completamente controlar ese virus (el coronavirus)”, afirmó la psíquica y clarividente.

También, dijo que tenemos que estarnos cuidando de todas las energías y no dejarse del mal de ojo: “Pónganse su listón rojo de las envidias, ya que a veces la gente, sin querer, te envidia mucho y no te desea cosas buenas”.

A la pregunta de que qué se puede hacer en esos casos, Mhoni Vidente respondió que cuando empiezan a hacerte brujería, empiezas a soñar cosas feas, es cuando te pesca la energía y te dices a ti mismo que nada te va a dañar: “Dios conmigo y nadie contra mí”.

Sobre el coronavirus, la psíquica y clarividente no profundizó más en el tema, aunque hizo una fuerte revelación: “Estamos viviendo la revolución total y espiritual, en la vida no hay casualidades y este es el año del juicio, no es el juicio final, pero es el juicio para comenzar a vivir mejor”.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar:

“He visto algunas cosas que le ha atinado, no todas, pero teniendo fe en Dios que todo saldrá bien, a veces me pongo a pensar que el mundo ya está tan lleno de maldad que ya debe de haber depuración”.

“Ignorantes. Todos los años hay muerte y embarazos… jajaja. Un vidente dice nombres específicos”, “Esa jota nunca le atina”, “Hasta yo adivinó viendo el internet todo lo que está pasando, estúpida”.

Muchos internautas no creyeron en las predicciones que hizo Mhoni Vidente sobre el coronavirus y otros temas: “No le creo nada, hasta Gustavo Adolfo Infante dijo una gran verdad acerca de los charlatanes que se dicen ser videntes”, “Asco, es una mentirosa, no entiendo por qué le dan trabajo”.

Alguien más hizo esta observación sobre la posible cura del coronavirus: “Pero dijeron que la vacuna iba estar para más de un año lista. Ay, esta bruja mentirosa”.

Una usuaria le hizo una recomendación a la psíquica y clarividente: “Que deje de aprovechar los momentos difíciles de un país, que más bien busque una cura para él mismo”.

“Que estupidez, posible cura, si pues es lo que está leyendo en las noticias y luego dirá: predicción cumplida”, “Ay, ¿cuál predicción? Ya dijeron que saldrá la cura para julio. No inventes, charlatán”, “Ich guácala. No le creo nada. Ahora como dice Trump, que para abril se cura el virus. Pfff”.