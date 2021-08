En otro tema, Mhoni Vidente presentó en esta ocasión la carta del Mago, que señala que el futbolista español Gerard Piqué, querrá salir del Barcelona para irse a jugar con el París Saint-Germain y reencontrarse con sus ex compañeros Lio Messi y Neymar, pero eso no sería todo.

“Dios nos proteja y la Virgen de Fátima nos cubra con su manto”

Seguidores de Mhoni Vidente no pasaron por alto una predicción cumplida más de la psíquica y clarividente cubana: “Mhoni, mis respetos, usted es de verdad la mejor vidente y no me explico por qué aún hay personas que no se acercan a Dios y la Virgen como usted siempre aconseja”.

"Eres única, hermosa y que el mundo lo sepa", "Dios los bendiga y proteja a cada uno de nosotros", "Mhoni, siempre dices la verda, pa'lante", "Ocurrirán otros terremotos, maremotos, huracanes, incendios, protestas", "Qué gran revelación, eres única", "Dios nos proteja y la Virgen de Fátima nos cubra con su manto"