“La carta de la muerte y la carta del diablo me indica que ya nació el anticristo, pero su revelación va a ser hasta el año 2031. Pero desde el día siete de septiembre en adelante hasta el 2031 las cabezas de la bestia van a empezar a salir desde Asia, África, América, Europa, desde ciertos puntos del mundo entero”, fueron las palabras de la psíquica.

En esta grabación la cubana menciona que las siete cabezas de la bestia está sentado sobre los siete montes donde muchos piensan que es el Vaticano, pero no es así. Mhoni Vidente dice que cada cabeza de la bestia es un nuevo líder mundial, posiblemente un anticristo que comenzará a dominar a las personas.

“La carta de la estrella y la carta del mago me dicen que va a ver una revelación, una guerra celestial en la tierra total entre el bien y el mal, después del 7 de septiembre hasta el año 2031. Dios va a mandar a sus ángeles a luchar con los demonios, pero habrá líderes espirituales en el mundo”, según palabras de Mhoni. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

“La carta del Ermitaño es la que va a estar dominando casi todo el mes. Esta carta me dice que la luz al final del tunel se atraviesa por muchos países, ya que habrá movimientos en cuestiones de conciencia mental y esta carta me dice que en México, Cuba, Venezuela, Colombia y Perú se vislumbran cosas muy importantes en cuestión de elevación espiritual”. Archivado como: Mhoni Vidente siete septiembre.

Adelanta que habrá hechos violentos en este mes

A continuación, la vidente más querida por los hispanos, recordando el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, dice que veinte años después volverán a darse hechos violentos en embajadas, aeropuertos y otros lugares.

“La carta de la Torre me dice que quieren tumbar una torre muy importante en el mundo entero, si no es la Torre Eiffel es la Estatua de la Libertad en Nueva York, así que estas personas, con un turbante, y que acaban de ser libres en su país, están reorganizándose para empezar a hacer atentados en el mundo entero y empezar a cobrar lo que les deben durante 20 años, así que no van a estar en paz”. Archivado como: Mhoni Vidente siete septiembre.