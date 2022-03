“Esto apenas está comenzando, la violencia sigue desatada en varios puntos del país y definitivamente no se ve una solución pronto, mínimo en este mes. La oscuridad del demonio, la carta de El Diablo, me está indicando que Luzbel está suelto junto con sus 72 demonios. Ya les había dicho que el presidente de Rusia es el Anticristo, pero Lucifer está tentando a que el ser humano no tenga piedad contra el mismo ser humano”.

Mhoni Vidente comparte sus predicciones sobre los combustibles

A punto de terminar con sus revelaciones, Mhoni Vidente sacó la carta de la Rueda de la Fortuna, que dice que en México el litro de gasolina llegará a 27, o incluso, a 30 pesos mientras que habrá una inflación “increíblemente alta”, por lo que recomienda cuidar mucho el dinero y seguir trabajando.

“Estas son las consecuencias de la guerra en el mundo entero. En Estados Unidos, el galón de gasolina estará llegando a los 11 o 13 dólares, algo que nunca se había visto, aparte de que falta el gas, el cual aumentará más del 300 por ciento y lo más ‘misterioso’ no es que aumente el precio de las cosas, si no es que no va a haber: no habrá trigo, no habrá arroz, no habrá frijol, no habrá maíz ni fertilizantes para seguir sembrando y así tener comida para todos los países”.