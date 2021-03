De acuerdo a la carta de la Justicia, un ex gobernador de Chihuahua estará de vuelta en México, extraditado de Estados Unidos, para enfrentar una guerra política en su contra y en contra de su partido político, pero eso no sería todo.

Pero no todo serían buenas noticias para Biden, ya que esta carta le aconseja que tenga mucho cuidado, pues hay muchas traiciones alrededor de él y mucha gente no lo quiere. Y si Donald Trump pensó que estaría muy tranquilo en estos días, la realidad es otra.

También, dijo en esa ocasión que en este 2021 habrá una ley que ayudará a todos los inmigrantes que se van a poder legalizar y no dudó en afirmar que será una bendición para todos ellos. De Donald Trump, no se expresó de la mejor manera.

Mhoni Vidente es huérfana

De padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana, Mhoni Vidente nació en La Habana, Cuba, donde pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años.

“Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México. Soy huérfana, a mí me crió mi abuelita desde muy chiquita”, dijo la psíquica y clarividente cubana, quien no sospechaba lo que le diría su abuelita años después.