La cubana indica que las cartas indican grandes cambios en América Latina: “ya les dije que estás cartas, de la torre y el as de bastos, significan cambios significativos en América latina, en los gobiernos de Chile, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia. Habrá manifestaciones en esos países y la gente va a estar tomando las calles.

Indicó que en Colombia se empiezan a girar varios movimientos, sobre todo con los partidos en cuestiones de poder. Mhoni asegura que tampoco quieren al presidente Iván Duque, quien señaló, quiere extender su mandato dos años más pero la gente ya no lo quiere dejar seguir. Vienen muchos movimientos para Colombia.

Mhoni Vidente revelaciones: Llegarán a una negociación

“La carta del emperador que me dice de Joe Biden, junto con la carta de la fuerza de Kamala Harris, van a llegar a una negociación con los países de Centroamérica y de México para que ya no existan tantos migrantes queriendo entrar a Estados Unidos, va a haber mucha ayuda económica para esos países para que puedan detener a su gente y tengan trabajo y no quieran ir a otro país a buscar un mejor futuro”.

Mhoni Vidente aseguró que las cartas del emperador y la fuerza le indican que a finales de abril o principios de mayo ya van a dar a conocer la nueva ley de migración en Estados Unidos, donde más de 11 millones de personas que se quieran legalizar su estancia ya tendrán una oportunidad de poder estar con sus papeles en regla en el país.