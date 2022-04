“Esta carta me dice también que este aviso, en el que se podrá ver a la Virgen María llorar en varios lugares, nos dará la oportunidad de enderezar nuestro camino y ‘quitarnos’ de esa guerra y de esa violencia que ha estado azotando a toda la humanidad, pero viene ya la paz por fin, viene esa estabilidad emocional y esa estabilidad espiritual en México, en América Latina y en el mundo entero. La gente de poder va a decir que ya basta de tanta violencia “.

“Huir de los problemas (haciendo mención también a los relacionados con impuestos) no le va a dar la solución y ella cree que sí, es una decisión lamentable la que tomó y se separa completamente del pueblo de México y de América Latina, pero esta carta me dice que próximamente estrenará novio, disco y gira. Su novio es un político de 30 0 36 años de edad y ya dejó atrás a Christian Nodal”.

“Esta carta me dice que próximamente va a estar pisando la cárcel, él o sus padres, por culpa de un fraude, pero sigue teniendo muchos incumplimientos de giras, como en Colombia, y eso le está afectando demasiado, pero eso sí, ya se reinventó y trae novia nueva, que se parece a Belinda, aunque no es famosa, pero ya está saliendo con alguien porque quiere sentirse amado”.

Mhoni Vidente reveló también que, tomando en cuenta a esta carta, estas traiciones tendrán un alto costo en el régimen, refiriéndose a cuál partido político comenzará a avanzar y cuál partido político comenzará a retroceder: “La carta de la Torre me dice que la violencia sigue estando muy fuerte y presente en la Ciudad de México, así como en toda la República”.

“La carta de La Torre me dice que las traiciones políticas siguen a todo lo que da, más en México, Colombia y Venezuela. En el caso de México, estas traiciones se dan en las altas jerarquías, tracionando a gobernadores de alto nivel y ya empieza a vislumbrarse a los candidatos para gubernaturas y para la presidencia de México”.

“Pero una mala noticia es que Cristiano Ronaldo, después de este año, se retira siendo padre y queriendo ser entrenador de un equipo o estudiando para ser entrenador. Por otra parte, aún no sabemos si habrá mundial en Qatar o no”, concluyó la vidente más querida por los hispanos.

Por último, la psíquica y clarividente cubana, ahora con la carta de La Estrella, comentó que visualiza que Cruz Azul, Tigres o Atlas llegarán a la final del futbol mexicano y de ellos saldrá el próximo campeón, aparte de que predice que el Valencia obtendrá la Copa del Rey luego de vencer al Betis, pero eso no sería todo…

Comparte revelador mensaje en redes sociales

Con gran éxito en redes sociales, la psíquica y clarividente cubana suele compartir con frecuencia mensajes por demás reveladores con sus fans, como el que subió hace apenas unos días en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

“Hoy me miro a través de los ojos de mis ángeles guardianes y no me va a alterar lo que digan o piensen las personas de mí. Mi espíritu es con la verdad divina constante y eterna. Hoy voy a provocar que la suerte esté de mi lado y lograré lo que tanto deseo en mi vida. Hoy seré feliz”, escribió Mhoni Vidente.