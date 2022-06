¿Se vienen problemas graves en México tras las elecciones? Mhoni Vidente responde…

“La carta de El Ahorcado me dice que se visualizan arrestos a exgobernadores, así como a un expresidente de México, además de problemas graves en todo el país, y respecto a los candidatos que ganaron las elecciones, tendrán muy complicado sus respectivos mandatos”, reveló la vidente más querida por los hispanos.

Y como lo había comentado anteriormente, Mhoni Vidente confirmó que el cantante mexicano Christian Nodal está embrujado: “Su mente está muy perdida, tanto la carta de El Loco como la de El Diablo están sobre él y su familia, aparte de que no se ha podido desatar completamente de esas energías oscuras, él cree que todos están en contra de él y no es así, simplemente que trae mucha gente oscura a su alrededor que no lo dejan ver con claridad”. Mhoni dice que si no hace algo, el cantante terminará con su propia vida.