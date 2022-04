Mhoni Vidente da nuevamente de qué hablar con polémico video

La psíquica y clarividente cubana revela los verdaderos secretos de la Biblia

Hace apenas unos días, aseguró que una bomba atómica caerá sobre Ucrania

¡Impresionante! En su video más reciente en su canal oficial de YouTube, donde está muy cerca de llegar a los 2 millones de suscriptores, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente da nuevamente de qué hablar, ahora por revelar los verdaderos secretos de la Biblia y es fuertísimo lo que dice.

Hace apenas unos días, la vidente más querida por los hispanos, dentro de sus revelaciones para abril, aseguró que una bomba atómica caerá sobre Ucrania, aparte de confesar que no ve cerca el fin de la guerra entre este país y Rusia, pero por lo pronto, ¿qué es lo que dice de la Biblia?

A unos días de la Semana Santa, Mhoni Vidente comparte polémico video

Sin esperar mucho tiempo, Mhoni Vidente compartió que uno de los primeros secretos de la Biblia es cómo Dios Padre permite que Lucifer siga gobernando a pesar de tantos años y que siga dominando todo lo terrenal: “Una de las revelaciones de Dios Padre, Yahvé, es que Luzbel te va a hacer creer a ti y a todos los que nos rodean que Dios no existe”.

“Te dirá que tú eres Dios y que no te dejes someter por un ser espiritual que no ves, que no lo sientes y que simplemente te quiere guiar, eso se llama envidia, soberbia, y sobre todo, que Lucifer quiere hacer creer a la humanidad misma para que se pierdan en todos los pecados capitales”, reveló la vidente.