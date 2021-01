Mhoni Vidente dejó a todos con la boca abierta con tremenda revelación

La psíquica y clarividente cubana comparte que tuvo un sueño con Barack Obama,

“Ya vengo por ti, es tiempo de irnos”, le dijo el ex presidente de EEUU a la vidente

¿Cuál será su significado? Con la boca abierta dejó a todos la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente luego de revelar que tuvo un sueño con Barack Obama, ex presidente de EEUU.

En su canal oficial de YouTube, dentro de su participación en el programa Aquí contigo de Heraldo TV, la vidente más querida por los hispanos no esperó mucho tiempo para compartir su sueño.

“Ayer soñé muy claro. Yo tengo unos sueños que casi son como unas revelaciones: anoche soñé, cuando tenía 15 años, cuando estaba en el malecón en Cuba, ya saben que yo me prostituía lamentablemente desde los 14 años porque no teníamos para comer”.

La vidente más querida por los hispanos recordó que en esa época su abuelita le dijo que, como ella era la más blanca y la más guapa, tenía que llevar de comer a la casa, por lo que iba al malecón de Cuba a prostituirse.

“Ya vengo por ti, es tiempo de irnos”, le dijo Obama a Mhoni Vidente en el sueño

Mhoni Vidente compartió que en su sueño estaba caminando en el malecón cuando ve a un hombre moreno que se le acerca y le da la mano. Ella voltea y se da cuenta que es Barack Obama, expresidente de EEUU.

“Me agarra la mano y me dice: ‘Ya vengo por ti, es tiempo de irnos’. Él me tomaba la mano y nos íbamos caminando por el malecón y yo nada más veía una casa blanca, muy grande y me dice que esa iba a ser mi nueva casa”.

La psíquica y clarividente cubana compartió que con este sueño ella llegará a más partes de Estados Unidos.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ