“A mí me secuestran por ajuste de cuentas”

Sin dejar pasar mucho tiempo, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente confesó que hace 10 u 12 años estuvo secuestrada cuando vivía en Monterrey, Nuevo León, en México, por espacio de 3 días.

“A mí me secuestran por ajuste de cuentas, no por un rescate, porque mi marido en ese entonces era una persona muy fuerte”.

Ante la sorpresa de los conductores del programa Aquí contigo, Mhoni recordó que cuando fue secuestrada solamente llevaba “lo que cargaba encima”, pues no tuvo estudios ni mucho menos una profesión.

“Cuando me secuestran, me dice el comandante: “A ver si tan ching… eres, ¿cuándo vas a salir?’, y yo le dije que al tercer día iba a salir, pero lamentablemente eran 6 los tipos que me secuestran. Fue tanta la impresión que me hago del baño y me sacan de mi casa. Me quitan la ropa y me meten a bañar”.

Archivado como: Mhoni Vidente revela que le mataron a su primer esposo y que fue secuestrada por narcos