También la carta de la Templanza te dice que debes de ya tener una relación mas formal en tu vida y dejar a un lado eso de estar saliendo con varios a la vez, recuerda que los tauro los caracteriza por su temperamento sexual y por eso siempre buscan varias parejas, pero es tiempo de tener un compromiso mas firme. Además tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 03, 27 y trata de usar mas el color rojo en todo lo que uses para atraer mas la suerte, solo ten cuidado con las caídas en la calle, sé mas precavido y por el momento no saques ningún crédito, trata de pagar todo de contado, celebras tu cumpleaños con tus seres queridos.

También la carta de caballo de oros te dice que es el momento de empezar ese negocio que tiene en puerta, pero también te dice que no descuides tu relación de pareja que es la base de tu vida, recuerda que tu signo son dos a la vez y siempre vas a necesitar de una pareja a tu lado. También te advierte que te llega a invitación de una fiesta en estos días que vas a divertir mucho, te compras ropa o cambias tu look, tendrás una sorpresa económica con los números 33, 14 y trata de usar mucho el calor amarrillo para protección.

En horóscopo del Tarot te salió la carta de La Rueda De La Fortuna, esta carta significa que debes de darle mas prioridad a todo lo que tiene en planes y no dejarte vencer por cualquier comentario que hagan sobre ti, recuerda que el signo de cáncer, su elemento es el agua y eso te hace ser demasiado sensible y esta carta en este momento te indica que es el tiempo para hacer grandes logros en tu vida personal y laboral, que todo lo que realices te va salir bien y que los malos momentos quedaron atrás ,que debes de inyectarle más fuerza a tu trabajo y veras como vas avanzar.

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de As de Bastos que eso significa que son tiempos de dejar atrás ese mal amor y amistades que solo vieron interés en ti, recuerda que es mejor que te quieran a querer y esta carta el as de bastos te indica que tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir avante de cualquier situación.

También te viene un cambio muy positivo en estos días sobre todo en cuestiones de trabajo, así aprovecha esta buena racha para poner un negocio, tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 07, 15 y trata de usar más el color rojo intenso para atraer mas la suerte, trata de no hacerle tanto caso a lo que dicen de ti recuerda que tu signo atrae mucho las envidias, solo tu no lo hagas más grande esa fuerza negativa.

Además "te llega un bono en tu trabajo o te pagan una deuda del pasado, tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 16, 23 y trata de usar más le color blanco que eso te va ayudar a tener mas fuerza espiritual, también te invitan a un día de campo este domingo con la familia, trata de tomar vitaminas para que no te sientas tan cansado, recuerda que en boca cerrada no pasan los chismes, así trata de limitarte a comentar nada de nadie, en cuestiones de pareja vas andar soltero un tiempo así tu sal con todos que te ayudar a escoger el mejor para tener una relación de pareja".

Además revela que "en tu casa tendrás situaciones de conflicto por cuestiones económicas, trata de no darle tanta importancia y avanzar, mandas arreglar tu carro para venderlo, cuidado con las traiciones de amigos del trabajo trata de no confiarle mucho tus ideas, tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 19, 25, trata de seguir con la dieta y el ejercicio que ya estás viendo de lo mejor, va ser una etapa de reinventarse en todos los sentidos.

También dijo que esta carta "te indica que vendrá tu vida un amor del signo de Aries o Virgo que será muy correspondido y duradero solo trata de que tu mismo no saboteas la relación amorosa, en cuestiones de trabajo trata de discutir con tus superiores para después no tengas represalias, arreglas papeles de cambio de papelería de tu visa o pasaporte, te llega un regalo que no esperabas, tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 37, 10 y trata de usar mucho el color gris y blanco para que venga mas la abundancia.

Piscis

Horóscopo del Tarot te salió la carta del Mago que significa que ya no le digas que no a la suerte y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos, que el tarot te indica que estos días van ser de abundancia y sorpresas agradables, esta carta junto con tu signo te dice que debes enfrentar las situaciones amorosas y que no le tengas miedo al que dirán, recuerda que tu signo es muy fuerte y es el tiempo de quedarte con esa persona que te hace feliz que tu signo mas compatible es Aries, géminis y libra.

"También la carta del Mago te indica que te vendrá un negocio nuevo que lo debes de aceptar para que tengas más ingresos, en juegos de azar te dice que juegues el color azul fuerte y los números 22, 08, que vas empezar una nueva etapa de tu vida en todos los sentidos y que debes de aprender a ser mas positivo ante todos los cambios".