Y cuando nadie lo veía venir, la psíquica y clarividente cubana compartió que el hermano de Fidel Castro deja a Cuba en la deriva social y como presidente a Miguel Díaz-Canel, quien no cuenta con fuerza política: “Se avecinan cambios radicales en Cuba”, dijo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram , donde ha alcanzado a la fecha la cifra de un millón 100 mil seguidores, que la vidente más querida por los hispanos no permaneció indiferente a esta histórica noticia en su país natal, que ha sufrido por décadas con la dictadura castrista.

No pasó mucho tiempo para que seguidores de la psíquica y clarividente cubana reaccionaran a esta predicción, tras la renuncia de Raúl Castro a la dirección del Partido Comunista: “Dios, es la oportunidad para que (los cubanos) sean libres”.

Con el título “Predicción cumplida”, Mhoni Vidente dijo en esa ocasión que había un movimiento en Miami, Florida, donde gente muy importante de nacionalidad cubana y estadounidense ya no querían al gobierno de los Castro, en este caso, a Raúl.

No es extraño que la vidente más querida por los hispanos, Mhoni Vidente, haya vaticinado que un suceso histórico como este iba a pasar, por lo que horas después de haber asegurado que se avecinan cambios radicales en Cuba tras la renuncia de Raúl Castro, compartió un revelador video.

“El régimen de los Castro va desapareciendo en la isla”: Mhoni Vidente

“Las cartas del Diablo y del As de Bastos me indican que los movimientos se van a dar para finales de abril y que los Castro ya no van a estar gobernando. Cada vez más, el régimen de los Castro va desapareciendo en la isla, van a empezar a mover todas las estrategias desde Florida para Cuba, desde México para Cuba, desde España para Cuba”, expresó en esa ocasión la vidente más querida por los hispanos.

Por último, Mhoni aseguró que se visualizaba la liberación del régimen en Cuba: “Será un año, a partir de estos días, del 13 de abril de cambios radicales”. A continuación, mostró un video donde se confirma la renuncia de Raúl Castro a la dirección del Partido Comunista.